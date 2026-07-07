Patroa sacava Bolsa Família de empregada mantida em condição análoga à escravidão em Eusébio

A trabalhadora permaneceu sem remuneração regular, sem autonomia financeira e sem acesso às oportunidades educacionais.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 15:37
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Legenda: Embora trabalhasse continuamente desde 1971, ela jamais recebeu salário mensal.
Foto: Divulgação / MTE.

A idosa de 62 anos resgatada de um condomínio de luxo em Eusébio, na Grande Fortaleza, tinha o benefício do Bolsa Família controlado pela patroa. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a família manteve a doméstica por 55 anos em condições do trabalho análogos à escravidão.

A Auditoria-Fiscal do Trabalho apurou também que, embora trabalhasse continuamente desde 1971, ela jamais recebeu salário mensal. Sem qualquer fonte própria de renda, encontrava-se inscrita no Cadastro Único e recebia benefício do Programa Bolsa Família, no valor de R$ 600 mensais, apontou a investigação.

“A fiscalização constatou ainda que os procedimentos relacionados ao benefício eram realizados com intervenção da empregadora, que efetuava os saques e posteriormente entregava os valores à trabalhadora”, disse o MPT.

O relatório da inspeção fiscal aponta também que durante toda a trajetória, a trabalhadora permaneceu sem remuneração regular, sem autonomia financeira e sem acesso às oportunidades educacionais e patrimoniais desfrutadas pelos integrantes da família para a qual trabalhou durante praticamente toda a vida.

“Enquanto os empregadores estudaram, se profissionalizaram, constituíram patrimônio e formaram suas próprias famílias, a trabalhadora permaneceu analfabeta e em situação de completa dependência econômica”, saleintou a entidade.

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‘TRANSFERIDA’ POR TRÊS GERAÇÕES

Em 1982, a mulher mudou-se para a residência da filha da antiga patroa quando esta constituiu nova família, permanecendo responsável pelas atividades domésticas e pela criação dos três filhos do casal.

Mais de trinta anos depois, em 2014, foi novamente transferida para outra residência pertencente ao mesmo grupo familiar, passando a cuidar da geração seguinte da família, acumulando as atividades domésticas com o cuidado diário das crianças.

A fiscalização constatou que essa relação atravessou três gerações da mesma família, sempre sem interrupção das atividades laborais.

Após o início da ação fiscal, os empregadores reconheceram vínculo de emprego apenas em relação ao período iniciado em 21 de julho de 2014, correspondente à última residência em que a trabalhadora prestou serviços.

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