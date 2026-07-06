Soldado cearense que atuava na Guerra da Ucrânia morre em acidente com minas

Jovem era natural de Fortaleza e deixa um filho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 17:06
capa da noticia
Legenda: Cearense exercia o cargo de soldado na Força Revolucionária do Exército ucraniano.
Foto: Reprodução.

O cearense Guilherme Bezerra Ávila, de 26 anos, que atuava como soldado na Ucrânia, morreu em um acidente com minas no último sábado (4). O jovem era natural de Fortaleza e estava em missão na guerra contra a Rússia desde 2025.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a família informou que a vítima não estava em combate durante o acidente.

Segundo um familiar, Guilherme estava em um exercício de treinamento instalando minas terrestres. Ele estava acompanhado de um colega quando as minas exploradiram, matando os jovens.

A morte de Guilherme foi comunicada à família nesse domingo (5), por meio de um contato de emergência.

Veja também

Imagem da notícia: Cearense de Fortaleza compartilha rotina como soldado na guerra da Ucrânia
Mundo

Cearense de Fortaleza compartilha rotina como soldado na guerra da Ucrânia
Imagem da notícia: Motorista capota carro e cai no canal da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza
Ceará

Motorista capota carro e cai no canal da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza

Cremação

Devido às dificuldades do translado do corpo, a família disse estar aguardando mais informações de superiores do jovem sobre como proceder com a cremação.

"Estamos aguardando se será cremado lá [na Ucrânia]. Os superiores dele estão vendo o podem fazer", afirmou um tio de Guilherme.

Além dos pais, naturais do município de Várzea Alegre, no Ceará, Guilherme Ávila deixa um filho de seis anos. Ele era solteiro.

A instituição filantrópica Lions Clube de Várzea Alegre publicou uma nota lamentando a morte precoce do jovem cearense e prestando solidariedade à família.

"Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com Creusa, seus familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Que as lembranças, o amor e o legado de Guilherme permaneçam vivos no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Recebam nossas sinceras condolências", diz  nota da entidade.

Assuntos Relacionados
Acidentes Desastres e Meio Ambiente/conflito rússia e ucrânia

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Soldado cearense que atuava na Guerra da Ucrânia morre em acidente com minas
Ceará

Soldado cearense que atuava na Guerra da Ucrânia morre em acidente com minas

Jovem era natural de Fortaleza e deixa um filho.

Redação

Há 48 minutos

Imagem da notícia Copa do Mundo Raiz foi a de 1994: ‘que saudade da vitória’
Opinião

Copa do Mundo Raiz foi a de 1994: ‘que saudade da vitória’

Ver o Brasil ser eliminado do Mundial deste ano no país onde foi tetra reacende alguns marcos da memória
Foto de Dahiana Araújo

Dahiana Araújo

Imagem da notícia 180 bairros de Fortaleza e Região Metropolitana terão falta de água nesta semana; saiba quais
Ceará

180 bairros de Fortaleza e Região Metropolitana terão falta de água nesta semana; saiba quais

Interrupção está prevista para a próxima quarta-feira (8), de 6h às 21h.

Redação

Imagem da notícia Saberes indígenas do CE chegarão ao SUS em projeto com 10 plantas medicinais
Ceará

Saberes indígenas do CE chegarão ao SUS em projeto com 10 plantas medicinais

Fitoterápicos devem ser distribuídos a indígenas na rede pública de saúde em dezembro deste ano.

Diego Barbosa

Imagem da notícia Rádio é ouvido por 79% da população brasileira e mantém força no Ceará
Ceará

Rádio é ouvido por 79% da população brasileira e mantém força no Ceará

Alcance, credibilidade e proximidade com o público reforçam a relevância do meio

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Motorista capota carro e cai no canal da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza
Ceará

Motorista capota carro e cai no canal da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza

O caso aconteceu na madrugada deste domingo.

Redação

Imagem da notícia Colisão entre van de turismo e carro deixa feridos em Viçosa do Ceará; motorista recusou bafômetro
Ceará

Colisão entre van de turismo e carro deixa feridos em Viçosa do Ceará; motorista recusou bafômetro

Motorista do carro apresentou sinais de embriaguez, mas se negou a fazer o teste.

Redação

Imagem da notícia ‘Copa das bets’ eleva risco de vício e exige cuidados com a saúde mental de jovens
Ceará

‘Copa das bets’ eleva risco de vício e exige cuidados com a saúde mental de jovens

Presença de casas de apostas é quatro vezes maior do que no último Mundial, ligando alerta de especialistas.

Carol Melo

Ceará

Quatro meses após desaparecimento de cearense, autoridades do Reino Unido divulgam novas imagens

Segundo informações adicionais, Vitória Figueiredo Barreto estava acompanhada de homem na noite do desaparecimento.

Redação

Imagem da notícia Missa de sétimo dia de Oto de Sá Cavalcante será realizada em sede do colégio
Ceará

Missa de sétimo dia de Oto de Sá Cavalcante será realizada em sede do colégio

Diretor-Presidente do Colégio e do Centro Universitário Ari de Sá Cavalcante morreu aos 80 anos.

Redação