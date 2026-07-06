Soldado cearense que atuava na Guerra da Ucrânia morre em acidente com minas

O cearense Guilherme Bezerra Ávila, de 26 anos, que atuava como soldado na Ucrânia, morreu em um acidente com minas no último sábado (4). O jovem era natural de Fortaleza e estava em missão na guerra contra a Rússia desde 2025.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a família informou que a vítima não estava em combate durante o acidente.

Segundo um familiar, Guilherme estava em um exercício de treinamento instalando minas terrestres. Ele estava acompanhado de um colega quando as minas exploradiram, matando os jovens.

A morte de Guilherme foi comunicada à família nesse domingo (5), por meio de um contato de emergência.

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Cremação

Devido às dificuldades do translado do corpo, a família disse estar aguardando mais informações de superiores do jovem sobre como proceder com a cremação.

"Estamos aguardando se será cremado lá [na Ucrânia]. Os superiores dele estão vendo o podem fazer", afirmou um tio de Guilherme.

Além dos pais, naturais do município de Várzea Alegre, no Ceará, Guilherme Ávila deixa um filho de seis anos. Ele era solteiro.

A instituição filantrópica Lions Clube de Várzea Alegre publicou uma nota lamentando a morte precoce do jovem cearense e prestando solidariedade à família.

"Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com Creusa, seus familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Que as lembranças, o amor e o legado de Guilherme permaneçam vivos no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Recebam nossas sinceras condolências", diz nota da entidade.