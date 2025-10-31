Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.
Presidente russo afirma, no entanto, que quer manter diálogo com governo Trump.
Antoni Lallican foi vítima de ataque russo, segundo o presidente francês Emmanuel Macron
Desde o início da invasão russa à Ucrânia, vários drones lançados por Moscou entraram no espaço aéreo polonês
A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas
Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial
Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia
No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan
Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país
Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)