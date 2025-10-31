Diário do Nordeste
Foto de bombeiros atuando em incêndios na cidade de Kiev, na Ucrânia, após ataque aéreo russo.

Mundo

Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa dois mortos e 13 feridos

Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.

Redação 25 de Outubro de 2025
Trump e Putin saem de coletiva após primeiro encontro entre ambos meses atrás. Imagem usada em matéria sobre presidente norte-americano ameaçar presidente da Rússia com tarifas enquanto o ex-presidente russo afirma que os EUA entraram de vez no caminho da guerra.

Mundo

Putin chama de 'ato hostil' sanções impostas pelos EUA e promete consequências

Presidente russo afirma, no entanto, que quer manter diálogo com governo Trump.

Redação 23 de Outubro de 2025
Antoni Lallican em uma balanço em meio a destroços do conflito entre Ucrânia e Russia.

Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Antoni Lallican foi vítima de ataque russo, segundo o presidente francês Emmanuel Macron

Nathália Paula Braga* 07 de Outubro de 2025
A Polônia conta com Sistema Nacional de Informação de Drones (KSID), desde o ano passado

Mundo

Espaço aéreo no leste da Polônia sofre restrições em meio a tensões com Moscou

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, vários drones lançados por Moscou entraram no espaço aéreo polonês

AFP e Redação 11 de Setembro de 2025
Vídeo

Mundo

Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo

A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas

Redação e AFP 10 de Setembro de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia

Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP 28 de Agosto de 2025
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia

Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação 24 de Agosto de 2025
Reprodução de manifestação contra a separação da Crimeia antes de iniciar conflito entre Ucrânia e Rússia pela região

Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan

Redação e AFP 18 de Agosto de 2025
Destroços de prédio após taques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país

Redação e AFP 18 de Agosto de 2025
Volodymyr Zelensky

Mundo

Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Redação 18 de Agosto de 2025
