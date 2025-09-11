Espaço aéreo no leste da Polônia sofre restrições em meio a tensões com Moscou

A Polônia anunciou que vai restringir o tráfego aéreo na região leste do país, nesta quinta-feira (11). A iniciativa acontece um dia após o governo denunciar que derrubou drones russos que entraram no território polonês.

O tráfego aéreo ao longo da fronteira da Polônia com Belarus e a Ucrânia permanecerá fechado para voos civis, com algumas exceções, até 9 de dezembro, informou em um comunicado a Agência de Controle de Tráfego Aéreo (PAZP) do país, membro da UE e da Otan.

Legenda: A Agência Polonesa de Navegação Aérea introduziu restrições à livre utilização do espaço ao longo da fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia a pedido do Comando Operacional das Forças Armadas Foto: Divulgação/Pansa

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da Aliança Transatlântica derrubou os dispositivos.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou na quarta-feira (10) que foram detectadas 19 violações da jurisdição do país durante a madrugada, uma incursão que não deixou feridos, apenas danos em uma residência e um carro no leste do país.

Reunião da ONU

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia informou nesta quinta-feira que solicitará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU "para abordar a violação do espaço aéreo polonês por parte da Rússia", segundo comunicado.

A Polônia é um apoio crucial para a Ucrânia desde o início da invasão russa, e várias potências ocidentais condenaram a presença dos drones.

O Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan, modificou na quarta-feira o formato de sua reunião semanal para debater o incidente, a pedido da Polônia.

Varsóvia pediu à Otan que ative o artigo 4 do tratado fundador da Aliança, que estabelece que os países membros se consultarão quando, a critério de qualquer um deles, "a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes for ameaçada".