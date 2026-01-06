Venezuela aceita fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (6) que o governo interino da Venezuela concordou em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo ao país.

De acordo com ele, trata-se de um produto de “alta qualidade”, que será comercializado a preço de mercado. O anúncio foi feito por meio de uma rede social.

Veja o anúncio

A declaração vem três dias após uma operação militar americana em território venezuelano que resultou na captura de Nicolás Maduro. A ação, segundo informações divulgadas, deixou ao menos 55 militares venezuelanos e cubanos mortos.

Trump afirmou que os valores obtidos com a venda do petróleo ficarão sob sua administração direta. Segundo ele, o objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados “em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos”.

“O petróleo será transportado em navios de armazenamento e enviado diretamente para terminais de descarga em solo americano”, escreveu o presidente. Ainda de acordo com Trump, Washington e Caracas seguem em negociações sobre os detalhes da exportação do produto.