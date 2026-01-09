União Europeia aprova acordo com o Mercosul

Após mais de duas décadas de negociações e sucessivos impasses políticos, os governos da União Europeia aprovaram o acordo de livre comércio com o Mercosul, nesta sexta-feira (9), isolando a oposição de países como França e Irlanda. A decisão abre caminho para a assinatura formal do tratado, que amplia o intercâmbio entre os dois blocos, mas segue cercado de forte resistência do setor agrícola europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar a Assunção para assinar, na segunda-feira (12), o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.