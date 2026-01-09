Diário do Nordeste
União Europeia aprova acordo com o Mercosul

A presidente da Comissão poderá viajar a Assunção para assinar, na segunda-feira (12), o acordo comercial.

Escrito por
e
Mundo

Após mais de duas décadas de negociações e sucessivos impasses políticos, os governos da União Europeia aprovaram o acordo de livre comércio com o Mercosul, nesta sexta-feira (9), isolando a oposição de países como França e Irlanda. A decisão abre caminho para a assinatura formal do tratado, que amplia o intercâmbio entre os dois blocos, mas segue cercado de forte resistência do setor agrícola europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar a Assunção para assinar, na segunda-feira (12), o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 

Imagem de Donald Trump em terno azul marinho e gravata vermelha, fazendo um gesto de 'ok' durante um pronunciamento.
Mundo

Trump diz que EUA começarão a atacar cartéis de drogas por terra

Presidente estadunidense citou que organizações estariam controlando o México.

Redação
09 de Janeiro de 2026
JD Vance gesticula enquanto fala.
Mundo

Vice-presidente dos EUA responsabiliza vítima por morte em ação de imigração

J.D. Vance diz que agente agiu em legítima defesa; FBI assume investigação após forte repercussão.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de celular mostrando um dos momentos dos protestos.
Mundo

Irã impõe apagão de internet para conter protestos no País

Manifestações contra alta do custo de vida já atingem 25 províncias e deixaram dezenas de mortos.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Foto antiga de Baba Vanga. Imagem usada em matéria sobre previsões da mística búlgara para 2026.
Mundo

Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026

Mística búlgara também alertou para colapso moral da humanidade e traçou uma cronologia que vai até o fim do mundo, em 5079.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto de Teodoro com Lucinete.
Mundo

Esposo de babá cearense assassinada em Portugal cobra respostas: ‘Não pude dar um enterro digno’

A suspeita do crime segue presa e foi indiciada pelo Ministério Público português.

Lucas Monteiro
08 de Janeiro de 2026
Renee Nicole Good
Mundo

Mãe, poeta e cidadã americana: quem era a mulher morta por agente de imigração nos EUA

Renee Nicole Good foi atingida por vários tiros enquanto tentava se afastar da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump, homem branco de pele alaranjada com cabelos loiro claros, usando terno azul e gravata vermelha em um palanque de discurso. A sua frente, há um microfone, e há duas bandeiras dos Estados Unidos atrás dele.
Mundo

Trump afirma que EUA irá administrar Venezuela 'por muitos anos'

O presidente da nação estadunidense ainda enfatizou que irá reconstruir o país latino 'de maneira muito mais lucrativa'.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump anuncia saída dos EUA de 66 organizações internacionais

Segundo o presidente estadunidense, as organizações "já não servem aos interesses" nacionais.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa Cilia Flores acenam para os apoiadores enquanto deixam o Capitolio -sede da Assembleia Nacional- após prestarem o juramento durante a inauguração presidencial em Caracas no dia 10 de janeiro de 2025.
Mundo

Nicolás Maduro e a esposa se feriram em operação de captura dos EUA

Ministro venezuelano afirma que presidente deposto e companheira se machucaram.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto de policiais do Departamento de Polícia de Minneapolis no local onde um agente federal de imigração matou a tiros uma mulher.
Mundo

Mulher é morta a tiros por agente de imigração nos EUA

Segundo as autoridades, o agente agiu em "legítima defesa".

Diário do Nordeste/AFP
07 de Janeiro de 2026
Trump fala em um púlpito.
Mundo

Venezuela aceita fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, afirma Trump

Segundo o presidente americano, o petróleo será vendido a preço de mercado e os recursos ficarão sob controle direto do governo dos Estados Unidos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Donald Trump em cima de um palco. Imagem usada em matéria sobre EUA cogitar usar força para tomar Groenlândia.
Mundo

EUA avaliam uso de força para tomar a Groenlândia, admite Casa Branca

O Governo Trump trata o território como prioridade de segurança nacional e provoca reação imediata da Europa e da Otan.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Mundo

EUA recuam e retiram acusação de que Maduro liderava cartel de drogas

A decisão indica uma mudança no discurso de Trump contra o presidente venezuelano, diz The New York Times.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Polícia da Venezuela dispara contra drones que sobrevoavam palácio presidencial
Mundo

Polícia da Venezuela dispara contra drones que sobrevoavam palácio presidencial

Caso teria ocorrido por falha de comunicação entre órgãos do governo venezuelano.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas fotos da mesma mulher: uma selfie no interior de um avião/ônibus e uma pose de corpo inteiro num parque com céu azul.
Mundo

Babá cearense foi morta por patroa em Portugal com golpes de bloco de cimento

A empregada doméstica foi atraída por uma falsa carona e morta pela patroa em um local de difícil acesso.

Matheus Facundo
05 de Janeiro de 2026
Delcy chega a Assembleia Nacional.
Mundo

Delcy Rodríguez assume comando interino da Venezuela enquanto Maduro permanece nos EUA

Vice de Nicolás Maduro diz que toma posse “com pesar” após prisão do líder chavista e reafirma lealdade ao regime.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Protestantes pedem a liberdade de Nicolás Maduro em nova York.
Mundo

Entenda julgamento de Maduro e esposa nos EUA; casal será defendido por criminalistas americanos

Nicolás Maduro e Cilia Flores foram sequestrados no último sábado (3) e serão julgados por crimes relacionados ao narcoterrorismo.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump
Mundo

Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump

As relações entre os Estados Unidos e a Colômbia têm se deteriorado desde que Trump assumiu seu segundo mandato em 2025.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de Nicolás Maduro para ilustrar uma matéria sobre tribunal nos Estados Unidos.
Mundo

Maduro se declara inocente em tribunal nos Estados Unidos

Durante audiência, político ainda afirmou que segue sendo o "presidente" da Venezuela.

Redação e AFP
05 de Janeiro de 2026