Adolescente entra armada em escola na Argentina e efetua disparos

Após atirar, a estudante se trancou dentro da instituição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Mundo
Estudante armada em escola de Mendonza
Legenda: A polícia e os bombeiros estiveram no local para realizara a evacuação de alunos e professores
Foto: Reprodução X

Uma adolescente de 14 anos entrou armada em sua escola e efetuou disparos na província de Mendoza, na Argentina, na manhã desta quarta-feira (10). Segundo informações do jornal local Diario Uno, após atirar, a adolescente se trancou dentro da instituição. A polícia e os bombeiros estiveram no local para realizar a evacuação de alunos e professores. Agentes do Grupo de Resolução de Incidentes e Sequestros (GRIS) foram acionados para negociar a rendição da estudante. Vídeos nas redes sociais mostram disparos vindos de diferentes ângulos, enquanto outro registro mostra a estudante vagando com a arma na mão. Ainda conforme o jornal, a adolescente é filha de um policial, de quem ela teria pegado a arma de serviço para cometer o ato. Ninguém ficou ferido no incidente e, até a publicação deste conteúdo, o caso seguia em andamento. 

 

