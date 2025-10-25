Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa dois mortos e 13 feridos

Um ataque com mísseis e drones deixou duas pessoas mortas e 13 feridas na cidade ucraniana de Kiev, na madrugada deste sábado. Instalações de infraestrutura e energia também foram atingidas, segundo autoridades ucranianas. O ataque provocou vários incêndios e danificou estruturas residenciais, incluindo uma creche.

“Esses bombardeios foram novamente direcionados contra nossa infraestrutura civil e energética”, afirmou a primeira-ministra Yulia Svyrydenko em uma postagem nas redes.

De acordo com Svyrydenko, que compartilhou imagens de locais após a ofensiva inimiga, agora "a Rússia tenta provocar uma catástrofe humanitária na Ucrânia às vésperas do inverno".

Já Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, alegou que mísseis e drones russos também atingiram a rede elétrica, ferrovias e residências nas cidades de Dnipro, Kharkiv e Sumy.

Por meio de um comunicado no Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os ataques noturnos tiveram como alvo empresas do complexo militar-industrial ucraniano e instalações de energia que sustentam suas operações.

Conforme noticiou o g1, o governo russo também falou, em outra nota, que seus militares derrubaram 121 drones ucranianos durante a noite. Sete deles se dirigiam a Moscou, conforme o informativo.