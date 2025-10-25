Lula promete discutir tarifaço com Trump na Malásia
Encontro dos presidentes está previsto para o domingo (26).
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reafirmou que está disposto a negociar com Donald Trump uma solução para o "tarifaço" de 50% imposto pelo governo estadunidense aos produtores brasileiros.
"Eu espero que role (o encontro). Vim com a disposição que a gente possa encontrar uma solução", disse o petista para jornalistas na Malásia.
Conforme a CNN, Lula negou que o americano tenha colocado qualquer exigência prévia ao encontro. "Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar tudo na mesa e buscar uma solução", afirmou.
Veja também
A expectativa das delegações presidenciais é que o encontro entre o brasileiro e Trump aconteça neste domingo (26), na capital malaia, a cidade de Kuala Lumpur.
Segundo noticiou o jornal O Globo, mais cedo, durante a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Malásia, Lula optou pelo improviso e fez elogios ao primeiro-ministro Ibrahim, que chamou de “amigo”.
O chefe do Planalto escolheu a mesma expressão usada por Trump quando ele quebrou o gelo com o Brasil, dizendo ter sentido “química excelente” ao encontrar rapidamente com Lula na ONU, no mês passado.
"Tenho na minha cabeça que a relação entre seres humanos é uma coisa muito química. Quando a gente encontra um ser humano, a gente gosta ou não gosta da pessoa à primeira vista. E desde a primeira vez que eu encontrei com o nosso querido companheiro Anwar Ibrahim, que nos cumprimentamos, eu tive a certeza de que estava diante de um amigo", declarou.
Trump, por sua vez, disse para jornalistas, durante voo para a Malásia, que as tarifas às exportações brasileiras podem ser reduzidas, “nas circunstâncias certas”. Ele deu a entender que o encontro com o brasileiro irá ocorrer.