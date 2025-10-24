Diário do Nordeste
Lula diz que comentário sobre traficantes foi 'frase mal colocada'

Após repercussão negativa da fala, presidente se retratou nas redes sociais.

(Atualizado às 16:43)
PontoPoder
Foto de Lula durante discurso usada em matéria onde presidente se retrata por fala sobre traficantes serem vítimas.
Legenda: Lula reforçou que "mais do que palavras são as ações" do governo.
Foto: Jose Cruz/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para se retratar sobre a frase em que afirmou que traficantes também são "vítimas" dos usuários de drogas.

Lula definiu o comentário como "frase mal colocada". O discurso foi feito durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, e causou uma grande repercussão negativa, rendendo críticas de membros da oposição.

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado", escreveu o presidente em publicação no X.

O que Lula disse sobre traficantes?

A polêmica começou quando Lula fez um comentário sobre o enfrentamento às drogas, afirmando que seria "mais fácil", para Brasil e Estados Unidos, "combater viciados". Na ocasião, ele foi questionado sobre falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu não ser preciso declarar uma guerra para matar traficantes de drogas.

"Toda vez que a gente fala sobre combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também", disse o petista no discurso.

Além disso, o presidente defendeu que qualquer punição deve ocorrer somente após um julgamento.

Retratação

Após a repercussão negativa, Lula se retratou e minimizou a fala, reforçando que "mais do que palavras são as ações" que o governo dele vem realizando.

"Fizemos a maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país", argumentou o presidente.

"Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado", concluiu.

Encontro com Trump

Lula disse estar otimista para o provável encontro com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois devem se reunir no próximo domingo (26), em Kuala Lumpur, capital da Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). 

No encerramento de visita à Indonésia, nesta sexta-feira (24), o chefe de Estado brasileiro revelou esperar que o encontro resulte em um bom entendimento para as duas nações.

"Estou convencido de que a gente pode avançar muito e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos, coisa que já temos há 201 anos", destacou. 

O encontro entre os líderes vem sendo articulado há semanas, após eles conversarem por videochamada e se encontrarem brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

