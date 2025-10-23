Diário do Nordeste
Putin chama de 'ato hostil' sanções impostas pelos EUA e promete consequências

Presidente russo afirma, no entanto, que quer manter diálogo com governo norte-americano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Trump e Putin saem de coletiva após primeiro encontro entre ambos meses atrás.
Legenda: O presidente assegurou que as sanções não “afetarão a economia russa”.
Foto: Drew Angerer / AFP.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (23) que as novas sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao setor de petróleo do País representam um “ato hostil” e “pouco amigável”.

Segundo o líder russo, as medidas impostas pelos EUA são uma forma de “pressionar” Moscou.

“Nenhum país que se respeite, e nenhum povo que se respeite, toma qualquer decisão sob pressão”
Vladimir Putin
Presidente da Rússia

Durante a coletiva, o presidente assegurou que as sanções não “afetarão a economia russa”. As medidas, anunciadas por Donald Trump, envolvem as principais petrolíferas do País, como a Lukoil e a Rosneft.

O Tesouro dos EUA alertou, em comunicado, que estuda a aplicação de “sanções secundárias”.

Imagens com os rostos de Putin e Trump em um taco de basebol.
Legenda: As declarações representam uma nova guinada na relação entre Washington e Moscou. Após quase três anos de laços diplomáticos praticamente rompidos.
Foto: Olesia Kurpiavieva / AFP.

Ainda assim, Putin admitiu que poderá haver algumas perdas financeiras em decorrência das restrições, mas afirmou que o setor energético russo “segue confiante”.

“Rússia e Arábia Saudita vendem mais petróleo do que consomem, ao contrário dos EUA. A contribuição da Rússia para o balanço energético global é muito significativa, e substituir o petróleo russo no mercado levará tempo. Uma queda forte nessa oferta levará a um aumento de preços”, disse.

Putin desconversou sobre sua relação com Trump e com o governo norte-americano, afirmando que “continuar o diálogo é sempre melhor do que a guerra”. Segundo ele, os dois países ainda têm “muitas áreas de cooperação”, e a cúpula marcada entre ambos em Budapeste “provavelmente foi apenas adiada”.

Ao comentar ataques recentes no interior da Rússia, o presidente prometeu uma reação dura: “A resposta russa será muito séria e avassaladora”.

