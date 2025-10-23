Aeronave cai e explode após decolagem na Venezuela
Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.
Um avião de pequeno porte caiu e explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Paramillo, em San Cristóbal, no oeste da Venezuela, nessa quarta-feira (22).
A bordo estavam dois pilotos, que morreram no local. As autoridades ainda não divulgaram oficialmente a identidade dos pilotos, o corpo das vítimas foram encontrados carbonizados.
De acordo com a imprensa venezuelana, a aeronave modelo Cheyenne, de matrícula YV1443 perdeu força durante a decolagem e não conseguiu ganhar altitude, caindo logo após sair da pista.
O impacto com o solo provocou uma explosão, seguida de um incêndio que destruiu completamente o avião. O Corpo de Bombeiros Militar da Protección Civil Táchira e a Polícia Nacional Bolivariana foram acionados e conseguiram controlar as chamas.
Investigação
Video showing the crash of Piper PA-31T1 Cheyenne I, Venezuelan registration YV1443 (C/N 31T-7904013), at Paramillo Airport, in San Cristóbal, Venezuela, earlier today. According to local sources, there are two fatalities. (Via pro_plane_pilot) pic.twitter.com/Y3tvYtOttq— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) October 22, 2025
Um inquérito foi aberto para apurar as causas da queda do avião em San Cristóbal.
O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informou que divulgará, nos próximos dias, um relatório preliminar com detalhes da investigação sobre o acidente.