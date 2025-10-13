Diário do Nordeste
Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia

A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008

País
Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.
Legenda: Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Um avião monomotor de pequeno porte caiu sobre uma residência no Setor Santos Dumont, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo o g1, com base em informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave — um modelo Seamax M-22 — ficou parcialmente destruída após o impacto, que também causou danos significativos à estrutura da casa.

Imagens registradas por testemunhas mostram o monomotor sobre o telhado da residência, que teve parte das paredes e vigas derrubadas.

Apesar do susto, o piloto — um homem de aproximadamente 60 anos — sobreviveu e foi encontrado consciente, com escoriações leves, sentado próximo aos destroços.

De acordo com informações preliminares, a aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008 e registrada sob a matrícula PU-DNA.

O Seamax M-22 tem capacidade para dois ocupantes, sendo um piloto e um passageiro.

