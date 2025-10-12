Foram encontrados, neste domingo (12), os corpos de Murilo Vinhal e Idael Farias, os dois amigos que estavam desaparecidos no rio Tocantins após um raio atingir a embarcação em que estavam durante uma pescaria.

As buscas, iniciadas ainda no sábado (11), contaram com o apoio de mergulhadores, bombeiros, Marinha e amigos das vítimas. Um professor que também estava na embarcação sobreviveu ao acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h50, os corpos foram localizados a aproximadamente oito metros de profundidade, a cerca de três quilômetros da cidade de Filadélfia (TO). Uma equipe da perícia de Araguaína foi acionada para o local.

O acidente

De acordo com informações oficiais, o acidente aconteceu nas proximidades de Filadélfia, quando os dois pescadores caíram do barco e desapareceram no rio na tarde de sábado (11), por volta das 14h.

Ainda no sábado, mergulhadores iniciaram as buscas em uma área de cerca de 10 metros de profundidade. Por causa da baixa visibilidade, as vítimas não foram encontradas naquele dia.

Os trabalhos contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros do Maranhão, da cidade de Carolina, que atuou em conjunto com as equipes tocantinenses.

Sobrevivente

Segundo os militares, o homem que sobreviveu sofreu queimaduras provocadas pela descarga elétrica, mas conseguiu chegar até a margem do rio e ancorar o barco.

No sábado, ele relatou aos bombeiros que, após o raio atingir a embarcação, os outros dois pescadores caíram na água e não conseguiram retornar.