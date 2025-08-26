Casal é atingido por fio de energia e sofre queimaduras em frente de casa em Recife

Um casal foi atingido por um fio de energia de média tensão que caiu em frente ao portão de casa, localizada no bairro Pina, na Zona Sul de Recife (PE). As vítimas sofreram queimaduras nos braços, pernas, tórax e costas, e a mulher chegou a ser arremessada ao chão com a força da descarga elétrica.

O acidente ocorreu por volta das 21h40 da última quinta-feira (21) e foi registrado por uma câmera de segurança. As informações são do portal g1.

Os dois foram surpreendidos por um cabo da rede elétrica que se rompeu enquanto voltavam para casa, na Rua São Benedito. A Neoenergia, distribuidora responsável pela rede elétrica na região, informou que o cabo rompido de média tensão é de 13,8 mil volts.

A mulher, identificada como Elidiane Vitor, de 43 anos, foi atingida nas pernas e caiu no chão com o choque. Já o homem, Fábio Alexandre, de 45 anos, foi atingido no braço, mas conseguiu se desvencilhar do fio e voltar para ajudar a esposa.

Após o acidente, o cabo continuou no chão soltando faíscas e fumaça, em frente ao portão de entrada da casa das vítimas.

"O primeiro impacto que senti foi no braço esquerdo. É a única coisa que eu me lembro, quando o fio pega no meu braço. Segundo os peritos lá do IML [Instituto de Medicina Legal], a energia tem um ponto de entrada e a saída. Então, quando ela bate no meu braço, tem uns furos do lado do meu peito, do lado esquerdo, do coração", disse Fábio ao g1.

Já Elidiane afirmou que ela e o marido estão assustados desde o dia do acidente. "Eu estou sem dormir e sem comer direito. E eu estou com trauma até de entrar na minha casa", contou.

"Eu fico chorando, olhando para minha esposa e fico vendo ela lá deitada. Eu poderia ter perdido a minha esposa", completou Fábio.

O que diz a empresa de energia

O casal afirmou que a Neoenergia Pernambuco só fez os reparos no cabo rompido por volta de 1h da sexta-feira (22). A empresa informou que está investigando o caso e "apurando as causas do curto-circuito que provocou o rompimento do cabo de média tensão" e se colocou à disposição para "prestar os auxílios necessários".

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia de Boa Viagem e o caso é investigado pela Polícia Civil.