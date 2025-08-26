Preso por ameaçar Felca, hacker aprendeu técnicas no YouTube e já invadiu sistema da polícia

O hacker Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, preso na segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, por ameaçar o influenciador Felca, teria aprendido suas técnicas de invasão de sistemas sozinho, por meio de vídeo na plataforma YouTube.

"Estava, sim, tendo uma investigação, inclusive conduzida aqui por mim mesmo. [...] Ele aprendeu [a invadir sistemas] pela internet, realmente, com grupos. E aí, aprendendo com aulas no YouTube, ele foi aprendendo sozinho mesmo. Na verdade, ele é muito, bastante habilidoso", declarou o delegado Eronides Meneses, da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Pernambuco.

De acordo com as investigações, o homem, além das ameaças contra a vida de Felca, invadia sistemas públicos, como da polícia e judiciário, e vendia informações sigilosas na internet.

Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Outro homem presente no endereço em Olinda, identificado como Paulo Vinícius, também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.

CONTEÚDOS SEXUAIS

Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.

Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça