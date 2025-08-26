Preso por ameaçar Felca, hacker aprendeu técnicas no YouTube e já invadiu sistema da polícia
o homem, além das ameaças contra a vida de Felca, invadia sistemas públicos, como da polícia e judiciário, e vendia informações sigilosas na internet
O hacker Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, preso na segunda-feira (25), em Olinda, Pernambuco, por ameaçar o influenciador Felca, teria aprendido suas técnicas de invasão de sistemas sozinho, por meio de vídeo na plataforma YouTube.
"Estava, sim, tendo uma investigação, inclusive conduzida aqui por mim mesmo. [...] Ele aprendeu [a invadir sistemas] pela internet, realmente, com grupos. E aí, aprendendo com aulas no YouTube, ele foi aprendendo sozinho mesmo. Na verdade, ele é muito, bastante habilidoso", declarou o delegado Eronides Meneses, da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Pernambuco.
De acordo com as investigações, o homem, além das ameaças contra a vida de Felca, invadia sistemas públicos, como da polícia e judiciário, e vendia informações sigilosas na internet.
Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Outro homem presente no endereço em Olinda, identificado como Paulo Vinícius, também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.
CONTEÚDOS SEXUAIS
Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.
Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.
Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça
A prisão de Cayo Lucas decorre de uma medida judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 17, após pedidos da defesa de Felca. No documento, é demandada a quebra de sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google, o Gmail.
As ameaças foram enviadas por e-mail no dia anterior, motivadas pelo vídeo de denúncia feito por Felca citando o influenciador Hytalo Santos. O youtuber produziu conteúdo acusando o paraibano de exploração de menores de idade nas redes sociais.
Em um dos e-mails, divulgado pelo portal g1, as ameaças citam que Felca deve se preparar "para morrer". "Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida", cita uma parte do texto ao questionar sobre a denúncia direcionada a Hytalo Santos.
Segundo João de Senzi, advogado de Felca, devido à repercussão da denúncia e a ameaças, o influenciador tem utilizado carro blindado e andado com seguranças.
Denúncia de Felca
Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.
O material rapidamente viralizou nas redes e acumulou mais de 9,7 milhões de views. No Youtube, Felca soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.