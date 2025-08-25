Polícia prende suspeito de ameaçar Felca após denúncias de 'adultização' de crianças
Jovem, identificado como Cayo Lucas, foi abordado pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda (PE)
Um homem suspeito de ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso, nessa segunda-feira (25), pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda, em Pernambuco. O jovem, identificado como Cayo Lucas, estava acompanhado de outro rapaz no momento da prisão.
Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.
Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.
Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Outro homem presente no endereço em Olinda, identificado como Paulo Vinícius, também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.
Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça
A prisão de Cayo Lucas decorre de uma medida judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 17, após pedidos da defesa de Felca. No documento, é demandada a quebra de sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google, o Gmail.
As ameaças foram enviadas por e-mail no dia anterior, motivadas pelo vídeo de denúncia feito por Felca citando o influenciador Hytalo Santos. O youtuber produziu conteúdo acusando o paraibano de exploração de menores de idade nas redes sociais.
Em um dos e-mails, divulgado pelo portal g1, as ameaças citam que Felca deve se preparar "para morrer". "Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida", cita uma parte do texto ao questionar sobre a denúncia direcionada a Hytalo Santos.
Segundo João de Senzi, advogado de Felca, devido à repercussão da denúncia e a ameaças, o influenciador tem utilizado carro blindado e andado com seguranças.
Denúncia de Felca
Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.
O material rapidamente viralizou nas redes e acumulou mais de 9,7 milhões de views. No Youtube, Felca soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.