Polícia prende suspeito de ameaçar Felca após denúncias de 'adultização' de crianças

Um homem suspeito de ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso, nessa segunda-feira (25), pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda, em Pernambuco. O jovem, identificado como Cayo Lucas, estava acompanhado de outro rapaz no momento da prisão.

Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. " As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.

Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Outro homem presente no endereço em Olinda, identificado como Paulo Vinícius, também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.

Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça