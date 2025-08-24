Empresário é indiciado por envolvimento na morte de adolescente desaparecida por 8 meses

Gleison Luís Menegildo foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de homicídio duplamente qualificado pelo envolvimento no assassinato da adolescente Giovana Pereira, de 16 anos.

O corpo da jovem foi encontrado enterrado no sítio de propriedade do empresário em Nova Granada, no interior de São Paulo, em agosto do ano passado. O indiciamento dele considera motivo torpe e sem chances de defesa para a vítima. As informações são do portal Uol.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), que vai decidir se aceita ou não as provas colhidas pela Polícia Civil e apresenta denúncia formal.

Vale lembrar que o empresário já foi indiciado por ocultação de cadáver após o corpo da jovem ser encontrado no sítio. Em 2024, Gleison foi preso pelo crime e confessou que enterrou o corpo da jovem na propriedade. Ele foi solto após pagamento de fiança, mas voltou a ser encarcerado temporariamente na semana passada.

Além dele, o caseiro do sítio, Cleber Danilo Partezani, e outro funcionário da empresa de Gleison que não teve a identidade revelada também foram presos na semana passada. Os dois ainda não foram indiciados, conforme informações da Polícia Civil.

Adolescente e empresário começaram a se relacionar meses antes

Giovana foi assassinada em dezembro de 2023, mas seu corpo ficou oito meses enterrado na propriedade do empresário até ser encontrado.

Ainda segundo consta na investigação, Giovana foi até a empresa de Gleison em São José do Rio Preto, também no interior paulista, supostamente para uma entrevista de emprego. A adolescente, no entanto, saiu do local sem vida. O caso segue sendo investigado.

Veja também País Suspeito de assassinar companheira com faca se esconder em cova de cemitério no DF País Empresário que matou gari em BH está 'profundamente arrependido', diz defesa

Em um dos depoimentos, o empresário admitiu que conheceu a jovem em maio de 2023 em um aplicativo de relacionamento. Também afirmou que chegou a ir ao apartamento onde Giovana morava com uma amiga, e depois seguiram para um motel em Mirassol, no interior de São Paulo.

Gleison destacou ainda que não sabia que Giovana tinha 16 anos, pois no dia em que se conheceram, o empresário alegou que a jovem o apresentou uma data de nascimento adulterada, onde constava que ela tinha mais de 18 anos. Ele confirmou também que fez uma transferência para a adolescente, sem revelar a quantia.

Relacionamento entre Giovana e Gilson

As trocas de mensagens começaram em maio de 2023. O empresário marcou um encontro presencial com a adolescente, e depois continuaram mantendo contato. A mãe dela viu o conteúdo da conversa, e Giovana teria admitido a relação.

“Ela disse que se relacionava com ele, que os dois tiveram uma relação e que ele ofereceu ajuda financeira para ela. Falei que ela não precisava disso. Ela me disse que não teria mais encontrado com ele”, explicou Patrícia Pereira, mãe de Giovana.

Durante as trocas de mensagem, a adolescente teria pedido um emprego a ele, enquanto Gilson disse que ela poderia levar um currículo para ele “analisar”.

Porém, no encontro, ele afirma que ela teria consumido drogas. Em meio à conversa sobre a possibilidade de contratação, ela saiu para comprar bebidas, mas Gilson a viu “aos beijos e abraços” com outro funcionário da empresa.

Logo em seguida, ela passou mal, ele tentou reanimar a adolescente, mas não conseguiu. Visivelmente alterado, o empresário colocou o corpo da garota no bagageiro da caminhonete e a enterrou dentro do sítio com a ajuda do caseiro.