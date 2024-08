Corpo de adolescente desaparecida há mais de um ano é encontrado em sítio no interior de SP

O corpo da adolescente Giovana Pereira Caetano de Almeida foi encontrado enterrado em um sítio em Nova Granada, no interior de São Paulo, nessa terça-feira (27). A jovem foi dada como desaparecida em dezembro de 2023, quando tinha 16 anos. As informações são do g1.

A polícia fez a descoberta após receber uma denúncia de que o corpo estava enterrado na propriedade. Segundo a polícia, o empresário dono do imóvel e o caseiro foram presos após admitirem terem ocultado o corpo.

O proprietário do sítio foi encontrado na própria empresa e, inicialmente, negou envolvimento no desaparecimento. Em seguida, confessou que levou o corpo até o sítio em 21 de dezembro de 2023 com ajuda do caseiro, funcionário do local.

Segundo o empresário, Giovana, que era de São José do Rio Preto, foi até a empresa dele para uma entrevista de estágio. Em determinado momento, conforme o suspeito, eles passaram a usar cocaína. O empresário e outro funcionário afirmaram à polícia que tiveram relações sexuais com a vítima.

Suspeitos alegam mal súbito

Ainda segundo a versão dada pelos suspeitos, após a adolescente ficar sozinha numa sala, ela teria tido um mal-súbito e foi encontrada por eles sem vida. Os dois, então, teriam colocado o corpo numa caminhonete e levado até a propriedade rural para enterrá-lo. A polícia investiga, no entanto, a hipótese de a adolescente ter sido morta por disparo de arma de fogo.

Duas armas foram apreendidas com os suspeitos, que foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo.