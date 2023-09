João Guilherme estaria vivendo affair com Vitória Strada, diz jornalista

Apesar de ter dito em entrevista ao Gshow que não ficou com ninguém no The Town, em São Paulo, o ator João Guilherme teria trocado beijos com Vitória Strada no evento, na última quinta-feira (7). A informação é do jornalista Matheus Baldi.

Segundo Baldi, os atores continuam mantendo contato após o festival, que terminou no último domingo (10).

Em julho, Vitória terminou o noivado com Marcella Rica. O ex-casal ainda é muito shippado por fãs.

Já João Guilherme namorou famosas como Jade Picon e Larissa Manoela.

Os dois não se manifestaram sobre a informação.