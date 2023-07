Vitória Strada e Marcella Rica anunciam rompimento de noivado

A atriz Vitória Strada anunciou, nesta quarta-feira (5), o fim do relacionamento com a também atriz Marcella Rica. As duas assumiram o relacionamento em 2019 e ficaram noivas em 2021, mas nunca explicaram quais os planos, de fato, de oficializar a união.

Em um longo texto no Instagram, Vitória falou sobre o amor que uniu as duas, apontando a relação como algo que as fortaleceu e trouxe felicidade nos últimos anos.

"Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", explicou a artista de 26 anos.

Segundo ela, a relação de amizade continua, ressaltando que as duas ainda podem ser vistam nos mesmos lugares já que elas possuem um círculo de amigos em comum.

"Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", reforçou.

Marcella, entretanto, ainda não veio a público para falar sobre o rompimento, apesar de ter sido marcada na publicação de Vitória.

Término após retorno

O fim do enlaçe entre Vitória e Marcella coincide com a volta de Vitória Strada dos Estados Unidos. Recentemente, a atriz e modelo se mudou para Los Angeles com o intuito de estudar.

Em entrevista recente para a revista Quem, Vitória Strada havia mencionado que não pretendia se casar tão cedo com Marcella Rica, já que permanecia com foco no trabalho.

"Por enquanto, não temos planos ainda de cerimônia. Estou muito focada no meu trabalho, e eu acho que eu sou muito nova. Estou focada em conquistar uma estabilidade, amar, poder estar mais perto dos meus pais e ver que eles estão bem", disse ela na ocasião.