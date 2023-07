Conheça Pipa, vice-campeã do 'No Limite 1' que retorna ao programa após 23 anos

Confirmada no elenco da nova temporada de “No Limite”, a gaúcha Pipa deve desencadear certa nostalgia entre os telespectadores do programa. A competidora, de 52 anos, participou da primeira edição do reality show, há 23 anos.

Na atração exibida duas décadas atrás, a gaúcha mostrou-se determinada, chegando a disputar a final do programa contra Elaine, vencedora da edição. Durante o embate, realizado no mar e em falésias, a dupla teve que recuperar uma caixa lançada por um helicóptero e acender uma pira.

Ao Gshow, a vice-campeã revelou que a maior dificuldade naquela edição não foi enfrentar as provas físicas, mas controlar a mente, tendo que manter o foco para conseguir continuar forte na disputa pelo prêmio.

“Escutar o seu silêncio, o autoconhecimento. As suas características são muito afloradas. Não precisa vestir personagem, [o programa] potencializa suas próprias características, os seus valores, a sua educação, a história que carrega", afirmou ao site.

NOVA TEMPORADA DE ‘NO LIMITE’

Ambientada na Amazônia, a nova edição de “No Limite” contará com competidores anônimos e famosos. Entre os nomes mais conhecidos, estão os de Paulo Vilhena, Carol Nakamura e Claudio Heinrich.

Com estreia marcada para o próximo dia 18, o programa comandado pelo atleta Fernando Fernandes será exibido às terças e quintas-feiras, às 23h, após “Terra e Paixão”, na TV Globo. No Multishow, a atração vai ao ar às quartas e sextas, também às 23h.