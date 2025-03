Que horas começa o BBB 25 hoje, segunda-feira (17/3)?

Nesta segunda-feira (17/3), o reality show deve começar a partir das 22:25 (horário de Brasília), logo após Mania de Você. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar o sincerão, antigo jogo da discórdia, onde os participantes se enfrentam em uma dinâmica polêmica e reveladora.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A noite pós-Paredão no BBB25 foi marcada por tensão e discussões acaloradas. Eva e Renata, do Quarto Anos 50, se estranharam com Aline e Guilherme, após a formação do nono paredão. A discussão girou em torno da votação das bailarinas, com as cearenses se defendendo da acusação de terem agido de forma incoerente, enquanto os outros participantes questionavam suas atitudes.

Aline, sozinha em seu quarto, comemorou a formação do paredão, enquanto Delma decidiu se afastar de Eva após os acontecimentos. Daniele Hypolito até comparou o jogo de Eva com o de outras participantes, apontando fragilidades na estratégia da emparedada. A noite ainda reservou questionamentos de Gracyanne Barbosa sobre a indicação do Líder Guilherme.







Já na área externa, as sisters começaram a traçar estratégias para o próximo paredão, considerando a possibilidade de Eva se salvar. Aline foi apontada como alvo principal do próximo voto, caso Eva permaneça na casa. A tensão e a formação de novas alianças prometem agitar ainda mais os próximos dias na casa mais vigiada do Brasil.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: