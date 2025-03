Assessoria de Amado Batista nega gravidez de Calita Franciele

Após o casamento luxuoso, no último sábado (15), a assessoria de imprensa do cantor Amado Batista negou que a esposa do artista, a miss Calita Franciele, esteja grávida. Os boatos sobre a suposta gravidez começaram após Calita aparecer com a barriguinha marcada no vestido do casamento.

“Ela não está grávida”, afirmou a assessoria ao Gshow.

O casamento de Amado Batista e Calita aconteceu no Interior do Mato Grosso, na fazenda do cantor, avaliada em R$ 350 milhões.

“Esse mês de março sempre é especial por ser o mês da mulher, mas o de 2025 foi mais do que especial para mim, pois casei com uma mulher muito especial. Daqui pra frente, minha vontade é fazê-la feliz a cada dia e para sempre”, se declarou Amado, também em entrevista ao Gshow.

Desde que assumiram o relacionamento, Calita vem sendo criticada na internet, já que a diferença dos dois é de mais de 50 anos.