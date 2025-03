Ator do filme 'A Guerra do Hambúrguer', Jan Schwieterman, morre aos 52 anos

Jan Schwieterman, ator que viveu um dos primeiros vilões da Nickelodeon no filme "A Guerra do Hambúrguer", morreu aos 52 anos. Ele tinha um câncer agressivo e estava internado no Mercy Hospital, em Washington.

O óbito do ator ocorreu no fim de fevereiro e a informação foi divulgada no começo de março pelo irmão do astro, Chad Schweiterman, através das redes sociais.

"É com o coração pesado que compartilho o falecimento do meu irmão, Jan (JP) Schweiterman. Ele descobriu recentemente que tinha uma forma agressiva de câncer em estágio 4", declarou.

"Por favor, mantenha nossa família em seus pensamentos e orações enquanto navegamos neste momento difícil. Descanse em paz, irmão. Nós te amamos e sentimos sua falta", concluiu Chad.

Carreira

Além de "A Guerra do Hambúrguer", Jan Schweiterman também participou das produções "Plantão Médico" e "Felicity". O ator ainda participou da franquia de terror "Warlock".

