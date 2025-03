Quem comprou o Poder Curinga no BBB 25? Veja dinâmica desta semana (21/03)

Joselma apostou 2.460 estalecas e conseguiu arrematar o Poder Curinga desta semana no Big Brother Brasil 25.

A pernambucana conquistou o Poder Marreta nesta sexta-feira (21) e, no próximo domingo (23), durante a formação do paredão, ela poderá salvar uma das duas pessoas indicadas pelo Big Fone. Quem ela retirar da berlinda ganhará, ainda, a imunidade.

Veja quanto cada confinado apostou

Maike

Saldo inicial: 810 estalecas

Perdeu 500 no Perde e Ganha

Saldo final: 310 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

Vilma

Saldo inicial: 690 estalecas

Perdeu 10 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 680 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

João Gabriel

Saldo inicial: 720 estalecas

Ganhou 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.220 estalecas

Deu lance de 1.220 estalecas pelo Poder Curinga

João Pedro

Saldo inicial: 660 estalecas

Ganhou 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.160 estalecas

Deu lance de 1.000 estalecas pelo Poder Curinga

Vitória Strada

Saldo inicial: 830 estalecas

Perdeu 10 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 820 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

Eva

Saldo inicial: 1.810 estalecas

Perdeu 10 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1800 estalecas

Deu lance de 1.800 estalecas pelo Poder Curinga

Daniele Hypolito

Saldo inicial: 1.580 estalecas

Perdeu 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.080 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

Diego Hypolito

Saldo inicial: 810 estalecas

Perdeu 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 310 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

Guilherme

Saldo inicial: 2.550 estalecas

Ganhou 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 3.050 estalecas

Deu lance de 3.050 estalecas pelo Poder Curinga

Renata

Saldo inicial: 2.090 estalecas

Perdeu 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1.590 estalecas

Deu lance de 1.590 estalecas pelo Poder Curinga

Joselma

Saldo inicial: 2.460 estalecas

Ganhou 2.000 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 4.460 estalecas

Deu lance de 4.460 estalecas pelo Poder Curinga

Vinícius

Saldo inicial: 1.260 estalecas

Perdeu 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 760 estalecas

Deu lance de 760 estalecas pelo Poder Curinga

Aline

Saldo inicial: 870 estalecas

Perdeu 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 770 estalecas

Não participou do leilão do Poder Curinga

Big Fone

O Big Fone irá tocar neste sábado (22), durante o programa ao vivo. Quem atender, terá de escolher duas pessoas para mandar direto ao paredão.

No domingo, a berlinda será montada da seguinte forma:

Um participante será retirado do paredão do Big Fone e estará imune;

Um participante será imune pelo Anjo;

Um participante seguirá emparedado pelo Big Fone;

Um participante será emparedado pelo Líder;

Dois participantes mais votados pela casa serão emparedados;

Três participantes disputarão a Prova Bate-Volta e apenas um se salvará.

Indicação da Líder

Durante a madrugada desta sexta-feira, a Líder Renata conversou com a sua dupla, Eva, sobre quem pretende indicar para o paredão sem direito a Bate-Volta.

A cearense confirmou que quer mandar Aline para a berlinda, mas ainda está em dúvida sobre quem do quarto Anos 50 ficará de fora dos alvos da Mira do Líder. O nome de Guilherme foi citado, e ela disse: "Talvez. Eu acho que ele foi o único do quarto que não votou em mim".