Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão da líder Renata

Renata venceu a décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, na noite desta quinta-feira (20). Com a vitória confirmada, a cearense escolheu os participantes para o VIP do reality show.

Dentre os critérios para formação do novo VIP, a bailarina considerou questões de afinidade e parceria.

No entanto, Renata e sua escolhida para o VIP só poderão desfrutar dos benefícios no sábado (22), quando acaba o "Tá com Nada". A consequência foi imposta por Joselma, que escolheu receber R$ 90 mil e colocar a maioria da casa na modalidade, que tem recursos mais restritos do que a Xepa, ao invés de somar o valor ao prêmio final.

Confira as escolhas:

VIP

Renata (líder)

Eva (escolhida pela líder)

Vinícius (Pegar ou Guardar)

Guilherme (Pegar ou Guardar)

Joselma (Pegar ou Guardar)

XEPA

Aline

Daniele

Diego

João Gabriel

João Pedro

Maike

Vilma

Vitória

