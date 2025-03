Maior rejeição do BBB 25, Camila faz desabafo sobre ataque nas redes sociais: 'Vamos crescer'

A trancista Camilla Maia, que deixou o BBB 25 com 94,67% da média dos votos, a maior rejeição da temporada até agora, desabafou sobre haters e a vida pós-reality através das redes sociais, na noite desta sexta-feira (21).

"Não gosta do meu perfil? Me bloqueia. Me cancelou? Votou lá? Estava dentro dos 94%? 'Mec'. Vai lá e me bloqueia. Não veja nada meu", disse a carioca por meio dos stories do Instagram.

A irmã de Thamiris então segue a súplica: "Eu estou aqui, seguindo a vida pós-jogo. Vocês ainda estão lá atrás. Vamos viver! Sextou, pelo amor de Deus. Vamos crescer, gente. Para frente que se anda", pediu Camila.

Vida pós-jogo

A trancista acumulou 217 mil seguidores durante a participação no reality. Aqui fora, ela vem tentando cativar o público com seu trabalho que empodera mulheres. Nesta semana, ela contou, também no Instagram, um pouco sobre este processo.

“Há 5 anos iniciei minha jornada no mundo das tranças. Um universo que me proporcionou encontros incríveis, momentos de alegria e realização. Mas, ao mesmo tempo, também exigiu sacrifícios, como abrir mão de lazer com meus filhos e minha família”, começou.

“Desde que saí do BBB, muitas pessoas têm me perguntado sobre o meu início nesse caminho, e hoje estou aqui para compartilhar um pouco dessa história com vocês”, disse ela.

Nos comentários, ao contrário da onda de ataques que vem sofrendo, Camila recebeu muito carinho. “Fico feliz que você esteja retomando sua vida profissional e compartilhando com seu público. Deus abençoe pra que você cresça bastante. O jogo lá dentro acabou, aqui fora a vida continua", escreveu uma seguidora.

“Cara, aquela casa é tóxica. Ainda bem que você saiu de lá. Está bem mais leve, esses milhões você conquista aqui”, desejou outra.