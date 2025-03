Eliminada do BBB 25, Camilla chora ao comentar briga com Vitória Strada

Nona eliminada do BBB 25, nessa terça-feira (4), Camilla reviu sua discussão com a atriz Vitória Strada, durante o Bate-Papo BBB, exibido no Globoplay. A briga aconteceu no quarto Nordeste, após a formação do quinto paredão do programa, quando a artista não votou na mesma pessoa que a trancista e a irmã dela, Thamiris.

“Revendo essa cena com mais calma agora, do lado de fora, você tem percepção diferente?”, questionou o apresentador Gil do Vigor. “O que senti ali só eu vou sentir, talvez, só minha irmã sinta. Não é sobre falar. Eu acho que é como eu me senti”, respondeu ela, emocionada.

“Porque eu vinha de uma briga com o Diogo que, no início, me chamou de grosseira, disse que eu era mal-educada. E várias vezes, antes do Sincerão, eu falava para a Thamiris o que eu queria falar, e ela dizia: 'Não, usa tal palavra’”, continuou.

“Quando ela calou, ela sabia o que eu estava sentindo, porque nós já tínhamos tido essa conversa. Talvez não tenha sido a palavra dita, mas o que senti no momento”, disse ainda Camilla.

A trancista saiu do BBB 25 em um embate com Renata e Vilma. Ela teve 94,67% dos votos para sair, entrando para o top 5 de maiores rejeições da história do BBB.

