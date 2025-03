Dado Dolabella relembra abuso de cocaína e outras drogas: 'Anos de redemoinho'

Aos 44 anos e focado em carreira musical, Dado Dolabella refletiu sobre o passado, repleto de polêmicas, e confessou ter tido problemas com cocaína e outras drogas sintéticas, em entrevista para a revista Veja publicada nesta segunda-feira (24).

“Na minha adolescência, juventude até os vinte e poucos anos, a fase de descobertas para a vida, acabei caindo nas festas da high society, onde tem tudo regado. Foi difícil sair, foram dois anos de redemoinho”, disse Dado, que acaba de lançar uma nova música de trabalho.

Veja também Zoeira Atual namorada de Belo comenta reencontro do cantor com Gracyane Barbosa Zoeira Wanessa Camargo confirma término de relacionamento com Dado Dolabella

“Graças a Deus, tive um momento em que despertei, um clique, e falei: ‘nunca mais’. Foi quando senti que estava perdendo minha personalidade, quem eu era. A droga estava fazendo com que eu fizesse coisas que eu não faria. Isso não é para mim. Tirei totalmente da minha vida, mais de quinze anos limpo, quase vinte anos”, complementou o ator e cantor.

Passado de 'bad boy’

Durante a conversa, o artista passou a limpo a fama de ‘bad-boy’ do começo dos anos 2000: “A gente erra pra caramba aos 20 anos, e passa a vida inteira tentando acertar as basteiras daquela fase. Não é um privilégio meu, é da sociedade, que coloca as pessoas numa grande arena. Aos 20 anos, falam: ‘Vamos ver se esse cara é bom mesmo’. E todo mundo erra, e vai errar. O restante do tempo é para consertar isso. Mas são dos erros que nascem os grandes aprendizados. É o que faz a gente crescer.”

A entrevista acontece pouco mais de um mês após o fim do namoro com Wanessa. E Dado, claro, falou ainda sobre a fase sozinho. “Quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente se cuida, aí tem amor para dar ao outro. A solitude é importante para se bastar sozinho e, só depois, fazer o outro feliz”, refletiu.

Já a música nova fala sobre relacionamentos descartáveis. “A escolha dessa música foi para um momento que estamos vivendo, de relações descartáveis. Essa música fala de um amor com reconhecimento do erro, do pedido e desculpas e a reconciliação. O amor está no refrão, porque sela uma relação de verdade. Essa música vai para todos que acreditam no amor de verdade e buscam uma relação que não seja descartável. (…) É melhor ser feliz do que ter razão”, finalizou Dado Dolabella.