Previsão do signo de Virgem para hoje, 27 de março

Lilith acaba de entrar em Escorpião e traz à tona o que você preferia esconder: desejos, medos, emoções intensas, relações de controle e mágoas antigas. Esse trânsito - que inicia agora e vai até o dia 20/12 - cutuca feridas, mas também te empodera — especialmente se você se permitir mergulhar e se transformar.



Vênus, ainda em seu movimento retrógrado, volta para Peixes, um lugar onde ela se sente acolhida. É um bom momento para rever sentimentos, dissolver ilusões e observar com mais sensibilidade o que realmente tem valor para você. O que ainda faz sentido? O que merece permanecer?



A Lua em quadratura com Júpiter pede atenção aos exageros, promessas vazias e expectativas irreais. Vá com calma. Sinta antes de decidir.

Signo de Virgem hoje

Você pode sentir dificuldade para se comunicar sem se machucar ou machucar o outro. Lilith em Escorpião ativa verdades que você guardava a sete chaves. Vênus em Peixes te convida a ouvir com mais empatia e a suavizar as palavras com compaixão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.