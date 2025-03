Filme 'Rust' com Alec Baldwin, marcado pela morte da diretora, ganha primeiro trailer; confira

Foi divulgado, nesta quarta-feira (26), o primeiro trailer do filme 'Rust', que conta com Alec Baldwin. A produção do longa foi suspensa em 2021, após o ator disparar acidentalmente uma arma cinematográfica contra a cineasta Halyna Hutchins, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O filme que representa o faroeste norte-americano será lançado no dia 2 de maio, nos Estados Unidos. Com direção de Joel Souza, a obra é baseada em uma história criada pelo diretor e Alec, que interpreta Harland Rust, o personagem central da trama.

A produção do filme retornou em abril de 2023, após dezoito meses do incidente. Na data, advogados de defesa de Baldwin afirmaram que o processo havia sido arquivado após as acusações contra o ator serem retiradas.

A única condenação, até o momento, foi da armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, que em 15 de abril de 2024 foi condenada a 18 meses de prisão pelo disparo com uma bala real durante.

Após sua conclusão, o filme estreou em festivais de cinema como Camerimage, em Torun, Polônia, em novembro, sendo dedicado a Hutchins.

