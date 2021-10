Quem é Halyna Hutchins, diretora morta após tiro acidental disparado por Alec Baldwin

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, morta após receber um tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin na última quinta-feira (21), tinha 42 anos e chegou a ser nomeada como uma das estrelas em ascensão do cinema ainda em 2019.

A definição foi concedida pela revista American Cinematographer, que citou o trabalho de Hutchins junto de outros nomes do meio. Atualmente, ela trabalhava no set de filmagem do longa 'Rust', local onde aconteceu o acidente trágico.

Segundo o diretor Adam Egypt Mortimer, que trabalhou com Halyna Hutchins em 'Archenemy', uma produção de super-heróis independentes, o fato da morte dela ter acontecido durante as gravações foi "inacreditável".

"Halyna era uma artista incrível que estava começando uma carreira, acho que as pessoas estavam realmente começando a notar", disse ele em entrevista à BBC News.

Carreira no cinema

Nascida na Ucrânia em 1979, Halyna cresceu cercada de submarinos nucleares, já que vivia em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico. Ainda em território ucraniano, ela se formou em jornalismo internacional pela Universidade Estadual de Kiev.

O caminho no cinema veio após trabalhos em documentários no Reino Unido, o que levaria Halyna a se mudar para Los Angeles, se formando, em seguida, no conservatório do American Film Institute em 2015.

A cineasta trabalhou em filmes como o terror "Darlin’" (2019), dirigido por Pollyanna McIntosh, "Blindfire" (2020), escrito e dirigido por Mike Nell, e "The Mad Hatter" (2021), de Catherine Devaney.

Tiro acidental

O ator Alec Baldwin disparou a arma que matou a diretora Halyna Hutchins e deixou o diretor do filme, Joel Souza, ferido durante as gravações do filme "Rust", no Novo México, nos Estados Unidos, na quinta-feira (21). A informação foi confirmada pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

Halyna foi transferida de avião para o hospital, onde morreu, e um Joel foi levado de ambulância para outro centro médico. Ele foi atingido no ombro, e ela foi transportada ao hospital para uma cirurgia no estômago.

