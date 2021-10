Saiba como funciona arma cenográfica utilizada por Alec Baldwin em acidente que matou diretora

Após a confirmação de uma morte e um ferido por conta de um disparo acidental feito pelo ator Alec Baldwin, no set de filmagens do longa 'Rust', as dúvidas sobre a arma utilizada nas gravações das cenas se espalharam pelas redes sociais.

Segundo informações da polícia, também confirmadas pelo porta-voz do artista, a arma, que era cenográfica, teria passado por problema envolvendo uma "falha na ignição" durante um ensaio de cena.

Também chamadas de "prop guns", as armas cenográficas já apresentaram falhas em outros sets, se tornando alvo de polêmica no meio. Uma falha semelhante, por exemplo, resultou na morte do ator Brandon Lee, no filme 'O Corvo'.

Como funcionam as armas cenográficas?

Apesar de serem citadas como 'cenográficas', as armas utilizadas em filmes e séries são reais, mas contam com um certificado especial expedido para os estúdios. Entretanto, a diferença crucial está na bala, que na produção de filmes é trocada de uma real para uma de festim.

Em uma arma comum, que é usualmente carregada com cartucho e com pólvora, uma explosão dispara o projétil. Enquanto isso, nos sets, a bala de festim são utilizadas para garantir o barulho do tiro, mas sem realizar um disparo.

Outra diferença ocorre nas peças de teatro, nas quais os atores se apresentam diante do público. Nesse caso, a opção é utilizar réplicas dos dispositivos e até mesmo não operáveis.