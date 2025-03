Ceará brilhou em um dos maiores festivais de música da América Latina

Mulher Barbada, Lorena Nunes e diversos outros artistas, diretores e programadores do Ceará foram ao México para mostrar e buscar conexões para a arte cearense na Feira Internacional de Música de Guadalajara (FIM GDL), um dos maiores festivais de música da América Latina.

A iniciativa surgiu a partir do programa Ceará Criativo, uma plataforma nova de internacionalização das artes e da cultura cearense promovida pela Secretaria da Cultura do Ceará. Os artistas submeteram seus projetos e as cantoras foram as escolhidas para a primeira ação da plataforma.

O programa está estruturado em três eixos: Formação - que contribui pro desenvolvimento de artistas e agentes culturais, preparando-os para os diversos mercados da música; Negócios - onde artistas poderão participar de acordos e ações que desdobrem em negociações de sustentabilidade de seus produtos; e Mobilidade Artística - que leva esses agentes culturais a outros países, estados e festivais.

No México, Lorena e Barbada apresentaram seus shows e se reuniram com curadores de outros festivais, em um dia voltado especialmente ao Brasil. Já os programadores e diretores de festivais de música do Ceará tiveram a oportunidade de assistir a palestras e paineis, se reunirem com artistas de outros países e intercambiar interesses e possibilidades de futuro.

O Ceará foi o único estado do Brasil a conseguir o feito de levar uma comitiva de quase 20 trabalhadores da cultura. Considero isso um grande feito, porque, como artista, sei que muitas vezes nos faltam caminhos abertos para atravessar fronteiras, seja da cidade ou do estado. Apresentar-se em outro país, então, parecia apenas um sonho.

Projetar a nossa cultura e mostrá-la em sua diversidade para os diferentes mercados dessa indústria, garantindo a circulação de artistas e de seus produtos faz com que a classe artística consiga projetar suas carreiras para a internacionalização, mas também faz com que o mundo olhe para um Brasil que vai muito além do Rio de Janeiro.

O Ceará é também a terra das grandes potências.

