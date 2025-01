Música cearense no México: projeto seleciona artistas locais para apresentação em Guadalajara

É profissional da Música e quer participar de evento no México? Inscrições para o programa Ceará Criativo estão abertas e podem oferecer a possibilidade de não apenas tocar no exterior, mas promover ótimos intercâmbios com profissionais do segmento.

Interessados podem se inscrever até às 18 horas de 3 de fevereiro por meio de formulário eletrônico disponibilizado nos canais da Secretaria da Cultura do Ceará e do programa. O edital selecionará um projeto musical e cinco programadores de festivais de música do Estado para participarem da Feira Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), no México.

Ela acontecerá de 26 de fevereiro a 1º de março deste ano e reunirá os principais talentos em ascensão de países ibero-americano. O foco é dar destaque à produção de cada um e, de quebra, ampliar a visibilidade da música e da cultura como um todo do Ceará.

Os critérios de inscrição são estes:

Pessoa Física: deve ser maior de 18 anos, residir no Ceará e comprovar atuação no campo artístico-cultural;

Pessoa Jurídica: deve ser empresa privada, com ou sem fins lucrativos, com sede no Ceará, apresentar atuação comprovada no setor artístico-cultural e CNAE compatível com a área de atuação;

Microempreendedor Individual (MEI): é necessário apresentar CNAE compatível com a atividade, proposta artística individual e comprovar residência no Ceará.

Quem pode se inscrever

Na categoria Projeto Musical, podem se inscrever bandas cearenses, grupos, coletivos, duos e artistas-solo. O projeto selecionado participará de showcase no evento internacional.

Por sua vez, os cinco programadores ou diretores de festivais de música participarão do encontro de programadores em rodada de negócios e outras atividades voltadas para o setor. A seleção será realizada pela comissão avaliadora da Feira de Guadalajara.

O Ceará Criativo é iniciativa do Governo do Ceará por meio da Secult, em parceria com o Instituto BR. Pioneiro no Estado, é voltado para o fortalecimento da economia criativa e a projeção da cultura cearense em mercados nacionais e internacionais.



Serviço

Inscrições para convocatória do programa Ceará Criativo

Até às 18 horas de 3 de fevereiro neste link e neste. Inscrições gratuitas. Mais informações nas redes sociais