CAPTEI: Unifor Lança Exposições que Recontam Histórias e Memórias

Em um dos cenários artísticos cearenses, o Espaço Cultural Unifor lançou, na noite de quinta-feira, 20, três exposições que prometem ressoar na memória e na identidade do público. As mostras “Imagens em Trânsito: Memória, Fotografia e Identidade”, da fotógrafa cearense Delfina Rocha, e “Um Oceano Dentro de Mim”, da artista Jane Batista, fazem parte do projeto Trajetórias Artísticas Unifor, uma valiosa iniciativa da Fundação Edson Queiroz.

Legenda: Alexandre Sequeira, Manoela Queiroz Bacelar, Delfina e Lenise Rocha, Jane Batista, Aldonso Palácio e Denise Mattar Foto: LC Moreira

Os jornalistas tiveram o privilégio de ter um momento exclusivo antes da abertura para os convidados para conferir as exposições.

Começamos sendo recepcionados simplesmente pela competente crítica de arte, Denise Mattar, que, dessa vez trouxe para o Espaço Cultural Unifor a exposição Armorial 50. Curadora da mostra, percebi uma Denise super a vontade, leve, sorridente e a imersa pelo universo de Ariano Suassuna. Uma guia para poucos eleitos. Valorizei muito!

Legenda: Denise Mattar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

"Ah, Jeritza, eu amo o Suassuna"

E a mostra está alegre, fácil de sentir e entender. Um compromisso em reapresentar a cultura do nordestina através de seus talentos de forma lúdica e com humor que nos levar a repensar.

Legenda: Onça Caetana Foto: LC Moreira

Em seguida, descemos para conhecer dois territórios distintos, mas que guardam fortes memórias.

Visitei, logo o de Jane Batista: "Um Oceano Dentro de Mim". Representação forte, intensa. A vivência dela no Titanzinho. Suas narrativas. Confesso saí de lá bem impactada, sabe? Sempre desejo um mundo melhor para todas as pessoas.

Legenda: Aldonso Palácio e Jane Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Jane Batista Foto: LC Moreira

Depois, entrei nas "Imagens em Trânsito" da Delfina Rocha. E entrei num universo mais familiar para mim. Ela trouxe uma temática que gosto muito: família. História. Casa. Fiquei curiosa em ver mais e saber mais. Descobri origem, soube detalhes mais profundos que originaram aquela exposição e, claro, "linkei" demais. Adorei a árvore genealógica das mulheres da família. Enfim, saí pensativa e leve.

Legenda: Delfina Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Delfina Rocha Foto: LC Moreira

No horário marcado para convidados, Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz, abriu a cerimônia destacando a arte como uma ponte que une e inspira. Complementando a proposta, a vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária, professora Adriana Helena Moreira, ressaltou o impacto transformador do projeto na formação de novos públicos e fortalecimento da cultura regional. Curadores das exposições também fizeram o bom uso da palavra.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

O momento, como sempre, foi bastante prestigiado e a noite muito especial.

A Unifor é diferenciada! Ponto!

Legenda: Exposição Armorial Foto: LC Moreira

Agora, vou te deixar bem informado: visitação é gratuita (maravilhosooooo!). As exposições são abertas ao público a partir de hoje, 21 de fevereiro até o dia 29 de junho, sempre de terças a sextas, no Espaço Cultural Unifor.

Legenda: Alexandre Sequeira e Delfina Rocha Foto: LC Moreira

Mais detalhes, confere no site da Unifor, tá?

Legenda: Jane Batista Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira na abertura das exposições:

