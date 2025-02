‘O Dilema da Noiva’: Veja 5 razões para começar a ler os livros de Elena Armas

Os livros da escritora espanhola Elena Armas se tornaram um grande sucesso após “Uma farsa de amor na Espanha” virar um dos queridinhos do BookTok — uma comunidade do aplicativo voltada para leitura — há cerca de três anos. Agora ela já integra os nomes de escritoras conhecidas do universo de comédias românticas contemporâneas, tendo lançado o novo livro "O Dilema da Noiva", pela editora Arqueiro, neste mês.

Mas o que de Elena Armas é tão cativante? Para quem ainda não conhece a escritora e quer saber um pouco mais sobre esses livros que têm atraído tantos leitores, o Diário do Nordeste organizou cinco pontos de destaque das histórias da autora.

Em “O Dilema da Noiva”, por exemplo, os leitores vão acompanhar uma história de “relacionamento falso” após a protagonista Josie Moore se ver em uma situação aparentemente sem saída. Conhecida por ter quatro noivados frustrados, ela quer fugir da imagem de que tem uma vida amorosa instável e decide mergulhar em um noivado falso com Matthew Flanagan, o melhor amigo de sua irmã.

Essa descrição, ainda que breve, já deixa evidente — principalmente para os leitores mais "assíduos" de romance — que suas histórias são repletas de clichês, mas no melhor sentido da palavra. Para muitos leitores, encarar a leitura de Elena Armas é como assistir a um filme conforto pela décima vez: você sabe que tudo vai dar certo no final, mas, ao mesmo tempo, se diverte com o desenvolvimento do processo.

Confira 5 razões para começar a ler os livros de Elena Armas

1. 'Fake dating' ou 'Namoro Falso'

A narrativa do "fake dating" ou "namoro falso", na tradução literal, é um recurso bastante utilizado nos romances contemporâneos. Isso ocorre porque esse "namoro falso" acaba justificando muitas cenas entre os personagens que provavelmente não aconteceriam em situações normais.

Por exemplo, o casal precisa se beijar para convencer os amigos que aquela relação é realmente verdadeira, ou precisam — que tristeza! — dividir a mesma cama em um hotel porque não faz sentido um casal pedir quartos separados. Essas são apenas algumas situações, mas cada história vai ter um causo diferente.

Em seu novo livro, Elena Armas também aposta na trope de fake dating, mas com um diferencial interessante: a farsa já começa como um "fake marriage" (casamento falso!), elevando as apostas e tornando a convivência entre os protagonistas ainda mais intensa.

2. 'Slow Burn'

A expressão "slow burn" se refere a um recurso narrativo em que o desenvolvimento ocorre de forma gradual. No romance, a relação entre os protagonistas é construída de maneira devagar, ou seja, eles precisam viver diversas etapas de amadurecimento antes de ficarem "finalmente" juntos.

Nessas histórias, o casal não vai ficar junto de uma hora pra outra, o leitor vai ter que acompanhar os detalhes da relação, servido de muitas "migalhas" narrativas antes de aproveitar o final feliz.

Em "O Dilema da Noiva", "Uma Farsa de Amor na Espanha" e nos outros livros de Elena Armas, a tensão entre os personagens vai aumentando a cada capítulo até que sempre chega em um ponto em que não é possível mais voltar atrás. No fim, o leitor sente um misto de alívio e felicidade quando a situação acaba se resolvendo.

3. Clichês e dramas

Tem quem critique os clichês, mas para quem gosta de romances leves e divertidos, voltados principalmente para o público jovem e jovem adulto, um bom clichê pode vir a calhar. Isso porque a parte "previsível" da trama é combustível para o leitor continuar no livro e se animar com uma cena antes mesmo de acontecer.

Por exemplo, em “Uma Farsa de Amor na Espanha”, após os protagonistas Catalina Martín e Aaron Blackford fingirem um namoro, é um pouco óbvio que em algum momento eles vão ter dificuldade de discernir o real e a mentira. Esse drama não é uma surpresa e já chegou a ser utilizado em diversos outros romances, como "A Hipótese de Amor", de Ali Hazelwood; "O Acordo", de Elle Kennedy, e "A muralha de Winnipeg e Eu", de Mariana Zapata.

Ainda assim, o clichê não perde a graça e segue emocionando e empolgando a leitura, já que cada história surge com novos elementos e reviravoltas.

4. Personagens cativantes e bem construídos

Uma das maiores qualidades dos livros de Elena Armas é a construção de personagens complexas. Ainda que o romance não se aprofunde em temas delicados como depressão ou suicídio, os personagens costumam ter traumas ou dramas familiares, assim como interesses para além de "gostar do par romântico".

Em todos os livros da escritora espanhola, os leitores são apresentados a amigos e a histórias do passado.

No último lançamento, Elena aborda questões como a busca pela aceitação, as dificuldades de lidar com convenções sociais e os medos ao viver um novo amor. Porém, enquanto trata sobre esses pontos, ela equilibra a história com momentos de leveza, romance e muita diversão.

5. Sucesso de crítica

Por fim, os livros de Elena Armas costumam ser recebidos com muitos elogios de leitores e da crítica. Sendo um sucesso internacional, chegando a ter um livro na lista do New York Times Bestseller, ela é uma das referências da comédia romântica contemporâneo, ao lado de nomes como Ali Hazelwood, Emily Henry, Lynn Painter e Colleen Hoover.

Livro ‘O Dilema da Noiva’

Os livros de Elena Armas são romances intensos e cheios de reviravoltas divertidas. Então, para quem ainda não mergulhou nesse universo, "O Dilema da Noiva" pode ser o ponto de partida perfeito para se apaixonar pela autora.