Confira 7 livros de Stephanie Garber e entenda fenômeno no TikTok da autora de 'Caraval'

A escritora Stephanie Garber conquistou fãs no mundo inteiro com suas trilogias “Era uma Vez um Coração Partido” e “Caraval”, sendo traduzida em mais de 25 idiomas. Para os leitores que se encantaram com a construção das relações entre Jacks e Evangeline — a Raposinha — e Tella e Lenda, é possível reencontrar esse universo no livro "Espetacular", último lançamento da editora Gutenberg.

A autora de best-seller chegou a atingir a primeira posição do New York Times e do Sunday Times com a série "Caraval". Já com "Era uma Vez um Coração Partido", ela cativou o público do TikTok com o desenvolvimento da relação "enemies to lovers" (inimigos para amantes) de Jacks e Evangeline.

Construindo um universo leve, divertido e marcado pelo encantamento típico de conto de fadas, quem começa a ler um livro dela, provavelmente tem dificuldade de colocar de lado. São ótimas indicações para jovens e jovens adultos, principalmente para quem está tentando superar uma ressaca literária.

Conheça 7 livros de Stephanie Garber

1. Caraval (Livro #1 da Trilogia Caraval)

O livro “Caraval”, primeiro de uma trilogia de mesmo nome, acompanha a história de Scarlett Dragna, uma jovem sonhadora que mora, juntamente com a irmã Donatella, sob os cuidados de um pai rigoroso. Porém, tudo muda quando ambas são convidadas para participar de Caraval, um evento lendário e mágico.

Legenda: "Caraval" é o primeiro livro da trilogia de mesmo nome Foto: Divulgação

Ele costuma acontecer apenas uma vez por ano, podendo contar com a participação do público. Misturando fantasia e realidade, Donatella se perde no jogo mortal e sobra para irmã, Scarlett, desvendar os enigmas de Caraval para se reencontrar com a caçula.

Nesse processo, ela aceita a ajuda de um marinheiro misterioso. Porém, o tempo dela é curto: Scarlett tem apenas cinco noites para decifrar as pistas para encontrar a irmã. Caso contrário, Tella irá desaparecer para sempre.

Quantidade de páginas: 352 páginas

352 páginas Onde comprar: aqui

2. Lendário (Livro #2 da Trilogia Caraval)

O livro "Lendário" é a sequência de Caraval. Nele, os leitores conhecem um pouco mais da personalidade de Donatella, que assume papel central na história. Neste livro, ela faz um acordo secreto com um criminoso e passa a dever a ele algo que ninguém nunca conseguiu: o nome verdadeiro do responsável pelo evento Caraval.

Legenda: "Lendário" é o segundo livro da trilogia "Caraval" Foto: Divulgação

A magia de Caraval e suas reviravoltas aumentam ainda mais o perigo, e Donatella precisa decidir em quem pode confiar. Nessa continuação, os desafios são maiores e Tella percebe que, se não cumprir parte do acordo, perderá tudo que é importante para ela, incluindo a própria vida.

No entanto, se vencer, o responsável pelo Caraval pode ser destruído para sempre. Mas será que isso é o que ela realmente quer?

Quantidade de páginas: 384 páginas

384 páginas Onde comprar: aqui

3. Finale (Livro #3 da Trilogia Caraval)

Em "Finale", terceiro e último livro da trilogia Caraval, os leitores acompanham um desfecho arrebatador da trama das irmãs Scarlett e Donatella. Neste livro, os Arcanos foram libertos de um baralho de cartas e o trono foi reivindicado por Lenda.

Legenda: "Finale" é o último livro da trilogia "Caraval" Foto: Divulgação

Donatella precisa decidir se irá confiar no mestre do Caraval ou no seu antigo inimigo. Já Scarlett tem a quase impossível missão de descobrir um segredo que pode mudar sua vida para sempre.

O mistério sobre o mestre do jogo, Lenda, também chega a uma revelação chocante. O último livro da série carrega drama, ação e romance, culminando em um final épico que encerra a jornada das irmãs Dragna.

Quantidade de páginas: 400 páginas

400 páginas Onde comprar: aqui

4. Espetacular (Novela da Trilogia Caraval)

Em "Espetacular", os leitores acabam retornando ao universo de Caraval em um conto de Natal. Apesar de Scarlett e Julian aparecerem em algumas cenas, o foco da história acaba sendo Donatella e Lenda. Preocupada em comprar um presente digno do organizador do Caraval, Donatella percorre todas as ruas da cidade em busca de algo perfeito.

Legenda: O livro "Espetacular" é uma novela do universo de "Caraval" Foto: Divulgação

Com seu presente, ela quer mostrar que segue apaixonada por Lenda, mas também quer "renovar" os votos dos dois. Seu maior medo é que ele se arrependa de estar com ela. No entanto, enquando procura pelas lojas, acaba sendo sequestrada por uma pessoa misteriosa e estranhamente familiar.

Sendo uma ótima opção para quem quer curar uma ressaca literária, ou ter uma leitura breve e divertida, "Espetacular" encanta com sua narrativa leve e as ilustrações belíssimas de Rosie Fowinkle.

Quantidade de páginas: 208 páginas

208 páginas Onde comprar: aqui

5. Era Uma Vez um Coração Partido (Livro #1 da Trilogia)

A trilogia de "Era uma vez um coração partido" conquistou o coração do público, sendo bastante falado e debatido no TikTok. A história acompanha as aventuras de Evangeline Fox — jovem sonhadora que cresceu acreditando em finais felizes — depois dela aceitar fazer um acordo com o charmoso e perverso Príncipe de Copas, também conhecido como Jacks.

Legenda: "Era uma Vez um Coração Partido" é o primeiro livro da trilogia de mesmo nome Foto: Divulgação

Ela ganha um desejo concedido e, em troca, precisa pagar apenas três beijos para ele. No entanto, esse preço pode ser muito mais alto do que ela imagina, já que ele esconde intenções muito mais perversas.

O livro mistura romance, mistério e reviravoltas, explorando temas como as artimanhas do destino e a busca por poder no universo mágico.

Quantidade de páginas: 352 páginas

352 páginas Onde comprar: aqui

6. A Balada do Felizes para Nunca (Livro #2 da Trilogia Era Uma Vez um Coração Partido)

"A Balada do Felizes para Nunca" é o segundo livro da trilogia "Era uma vez um coração partido". Nele, o público segue acompanhando a história de Evangeline Fox e seu acordo com o Príncipe de Copas.

Legenda: "A Balada do Felizes para Nunca" é o segundo livro da trilogia "Era uma Vez um Coração Partido" Foto: Divulgação

Depois de ser traída por Jacks, Evangeline promete nunca mais confiar nele. Ao descobrir sua própria magia, acredita que pode utilizá-la para ter a sua chance de um "felizes para sempre". No entanto, quando outra maldição é revelada, Evangeline percebe que precisará voltar a trabalhar com Jacks.

Apesar da raiva e do desprezo que ela acredita manter contra ele, os dois acabam se aproximando muito mais. No desenrolar da história, ela percebe que talvez, ele seja em quem ela mais pode confiar. Com mistério, magia e reviravoltas, a sequência mantém o tom de encanto e mistérios do livro.

Quantidade de páginas: 336 páginas

336 páginas Onde comprar: aqui

7. A Maldição do Verdadeiro Amor (Livro #3 da Trilogia Era Uma Vez um Coração Partido)

"A Maldição do Verdadeiro Amor" é o último livro da trilogia. Nele, Evangeline Fox desbrava o Magnífico Norte enquanto segue em busca de seu final feliz. Ao acordar sem memória e casada com Apollo, ela acredita que está onde sempre quis estar. Mas por que algo não parece certo?

Legenda: "A Maldição do Verdadeiro Amor" é o terceiro e último livro da trilogia "Era uma Vez um Coração Partido" Foto: Divulgação

Parte dela, sente falta de Jacks, que procura manter a distância para protegê-la dos perigos que rondam ao seu redor. Nesse cenário, Apollo está tão determinado a manter a ignorância de Evangeline, que quer dar fim à vida de Jacks.

O último livro revela o mistério envolvendo à maldição do verdadeiro amor de Jacks. Ele é um ser encantado, mas também uma figura trágica, que vive preso em um ciclo de infortúnios amorosos. Porém, com Evangeline, talvez ele consiga quebrar o padrão e conquistar um final diferente.

Quantidade de páginas: 336 páginas

336 páginas Onde comprar: aqui

Qual a ordem dos livros de Stephanie Garber?

É possível ler as trilogias de forma independente, ou seja: ler "Caraval" sem ter lido "Era uma Vez um Coração Partido" e vice-versa. Já o livro "Espetacular" pode ser lido como um conto solo.

Já para quem quer ler pelo que seria a ordem cronológica, seria: