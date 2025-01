Virginia Woolf: conheça legado e cinco obras da visionária escritora símbolo do feminismo

Autodidata, apaixonada e profunda. Virginia Woolf carrega um estilo poético que marca o período moderno na literatura. Com uma escrita marcada pelo fluxo de consciência e reflexões sobre a posição da mulher no meio literário, ela abre caminhos de discussões que vão ser aprofundados em décadas seguintes.

Nascida no dia 25 de janeiro de 1882, Woolf tece uma narrativa que também carrega as ponderações acerca do tempo e da memória. É considerada uma das escritoras mais influentes do século XX, tendo publicado textos, ensaios e livros que fomentam o debate sobre o papel da mulher enquanto escritora e artista.

Ela integrou o famoso grupo literário Bloomsbury, que foi um marco do modernismo. Nele, participavam diversos escritores, artistas e filósofos britânicos, como Edward Morgan Forster, John Maynard Keynes e Vanessa Bell, pintora e irmã de Virginia.

Em suas obras, o leitor encontra um estilo fluido, que não apenas narra um determinado acontecimento, mas que mergulha no fluxo de consciência e naquilo de intrínseco do ser humano. Sua obra influenciou escritores como James Joyce e T.S. Eliot.

Legado de Virginia Woolf

Precursora do feminismo, livros como "Um teto todo seu" se tornaram inspiração para muitas escritoras, pensadoras e feministas. Com o conjunto de sua obra, Woolf não apenas influenciou a literatura, como mudou a maneira que o mundo olhava para temáticas como gênero e identidade, sendo considerada um símbolo feminista.

Por meio de uma linguagem experimental, ela abordou questões de classe, gênero e da própria natureza da escrita, conseguindo se consagrar como uma figura central no movimento feminista literário.

Confira cinco obras de Virginia Woolf

Mrs. Dalloway (1925)

Sendo uma das obras mais conhecidas de Virginia Woolf, Mrs.Dalloway acompanha um único dia da vida de Clarissa Dalloway. Moradora de Londres, na Inglaterra, ela se prepara para organizar uma festa. No entanto, a narrativa é atravessada por um fluxo contínuo de pensamentos e memórias.

Dentre os temas abordados, estão a solidão, a perda e as próprias transformações sociais existentes do período entre guerras. Em meio ao livro, a narrativa se entrelaça com a história de Septimus Warren Smith, um veterano de guerra traumatizado. Esse livro é de uma narrativa inesgotável, típica de clássicos, em que cada leitura faz surgir novos detalhes e percepções dos leitores.

Quantidade de páginas: 240 páginas

Quantidade de páginas: 240 páginas

Um teto todo seu (1929)

O livro "Um teto todo seu", de 1929, é um ensaio fundamental de Virginia Woolf. A obra é considerada um marco do pensamento feminista, explorando a relação das mulheres no mundo da literatura e da arte, considerando também as disparidades entre homens. Ela trata sobre a falta de uma liberdade econômica e social, que limita a produção literária de mulheres. Ela chega a se questionar: se Shakespeare tivesse tido uma irmã tão talentosa como ele, poderia sua obra florescer e ser reconhecida?

O próprio título do livro aborda a necessidade da mulher ter um espaço próprio, seja físico, seja mental, para poder criar. Essas reflexões surgiram após Virginia Woolf ser convidada para proferir uma palestra sobre o tema "Mulheres e ficção" nas universidades de Newham e Girton em 1928. Em suas investigações, ela percebe a necessidade das mulheres terem liberdade para escrever e tempo para refletir.

Quantidade de páginas: 248 páginas

Quantidade de páginas: 248 páginas

Ao Farol (1927)

O livro "Ao Farol", de 1927, é uma reflexão sobre a sociedade britânica, sobre o tempo e sobre as relações familiares. Ela fala sobre a vida e a busca pelo sentido da existência, enquanto narra a relação da família Ramsay na casa de campos deles na Escócia.

Inicialmente, ela apresenta os personagens e os convidados, para posteriormente abordar a passagem do tempo e a exploração de memórias. Até que, então, ocorre uma viagem ao farol. Na segunda parte do livro, ela utiliza a casa para marcar o tempo. Neste livro, a infância de Virginia aparece transmutada em sons, cores e visões ao longo da narrativa.

Quantidade de páginas: 232 páginas

Quantidade de páginas: 232 páginas

As Ondas (1931)

Em “As Ondas”, livro publicado em outubro de 1931, Woolf vai além do tradicional romance linear, utilizando uma estrutura de monólogos interiores para explorar as vidas de seis amigos: Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny e Louis. A obra segue o ciclo de suas vidas desde a infância até a velhice, passando por suas interações, reflexões e a constante busca por identidade.

Apesar de aparentemente desafiador, é um livro que vale a pena continuar e manter a leitura. A dificuldade está relacionada ao uso do fluxo de consciência, que surge - tal qual o título - como em ondas. Com uma escrita poética e experimental, cada personagem vai refletindo sobre suas vidas e sentimentos.

Quantidade de páginas: 256 páginas

Quantidade de páginas: 256 páginas

O sol e o peixe (1882–1941)

O livro "O sol e o peixe" é uma coletânea de ensaios escritos por Virginia Woolf ao longo de diversos anos, que chegou a ser inserido na lista de livros recomendados por Patti Smith, autora de "Só Garotos".

Os textos reúnem diversas provas poéticas, com digressões sobre a paixão pela leitura, a convivência com o pai, a nascente arte do cinema, assim como as relações entre pintura e literatura. Ela ainda aborda as belezas de Sussex, o prazer de uma caminhada por Londres e, até mesmo, as vantagens paradoxais de ficar doente.