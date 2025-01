Fernanda Torres: conheça 'Fim' e outros livros da possível indicada ao Oscar 2025

A atriz Fernanda Torres, que está cotada como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2025, também possui sua relevância no cenário da literatura brasileira. Reconhecida por sua habilidade em dar vida a personagens complexas, como Eunice Paiva, a atriz também se destaca como escritora. O Diário do Nordeste organizou uma lista com três livros da multiartista.

No começo do mês, ela levou o aguardado prêmio de "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro 2025 por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles. A disputa foi acirrada, mas trouxe o sentimento de orgulho e pertencimento para muitos brasileiros.

Para quem busca se aprofundar no talento de Fernanda Torres, é possível explorar o universo literário dela. Sua escrita mistura humor, crítica social e reflexões sobre a condição humana. A partir de suas obras, é perceptível que ela se apresenta não apenas como uma das grandes estrelas do cinema brasileiro, mas também uma escritora capaz de encantar e surpreender seus leitores.

Confira três livros essenciais de Fernanda Torres

Fim (2013)

O livro "Fim" é o romance de estreia de Fernanda Torres. Publicado pela primeira vez em 2013, pela Companhia das Letras, a narrativa acompanha um grupo de cinco amigos do Rio de Janeiro que lidam com a morte e as frustrações da vida. Os leitores acompanham Álvaro, Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro, enquanto eles relembram de momentos marcantes de suas vidas, como festas, casamentos e separações.

Álvaro é hipocondríaco e vive sozinho; Sílvio não consegue largar as drogas nem o excesso de sexo; Ribeiro é um rato de praia, que mantém a atividade sexual com ajuda do Viagra. Já Neto é o marido fiel careta, enquanto Ciro é um Dom Juan, que se torna o primeiro a morrer, devido a um câncer.

Apesar de figuras diferentes, eles possuem um ponto de semelhança: todos acumulam um inventário de frustrações. Devido ao sucesso, o livro ganhou uma adaptação para as telas, virando a série "Fim", produzida pela Globoplay e lançada em 2023.

Quantidade de páginas: 208 páginas

Sete anos (2014)

Sendo uma coletânea de crônicas, o livro "Sete anos" (2014) é o que mais captura o humor e a leveza de Fernanda Torres. Em 2007, a atriz publicou um relato bem-humorado na revista Piauí, com "No Dorso Instável de um Tigre", e conseguiu muito sucesso na época. Por isso, passou a escrever uma coluna quinzenal na Veja Rio.

O presente livro, também publicado pela Companhia das Letras, extraiu algumas de suas crônicas desse período de publicação. Além disso, há textos que foram publicados no caderno Poder da Folha de S.Paulo e em um caderno de cultura do mesmo jornal.

No entanto, também há um texto inédito: "Despedida". Nele, aborda a morte do pai. "As crônicas aqui reunidas foram escritas ao longo de sete anos e contam a história do meu noviciado", afirma Fernanda na apresentação do livro.

Quantidade de páginas: 192 páginas

A glória e seu cortejo de horrores (2017)

O último livro publicado por Fernanda Torres, sendo seu segundo romance, "A Glória e seu Cortejo de Horrores" (2017) se apresenta como um retrato marcante da televisão, do teatro e da sociedade brasileira. Nele, a escritora nos apresenta o personagem Mario Cardoso, um ator de meia idade que decide encenar uma versão de Rei Lear, peça teatral escrita por William Shakespeare.

No entanto, as coisas não saem como ele esperava. É uma mescla eletrizante de comédias e erros, enquanto o ator relembra as vivências no teatro político, a efervescência hippie e até mesmo o encontro dele com o teatro de Tchékhov.