Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo
Noite de virada conta com nove apresentações.
A programação do Réveillon de Fortaleza se encerra nesta quarta-feira (31), com muita animação no Aterro da Praia de Iracema. Para quem não pode sair de casa ou prefere acompanhar de longe, há opções de canais para assistir aos shows da virada.
Na noite desta quarta-feira até a madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, nove artistas se apresentam na orla da capital. A TV Verdes Mares vai cobrir parte dessas apresentações. Após o Show da Virada da Globo, a transmissão será comandada por Leyla Diógenes.
Também é possível acompanhar toda a programação por meio de uma live realizada pela Prefeitura de Fortaleza.
TV VERDES MARES
- TV aberta: canal 10
- TV digital: canal 10.1 (TV Verdes Mares)
- Horário: após o Show da Virada da TV Globo, na noite desta quarta-feira (31), já próximo da meia-noite
Live da Prefeitura de Fortaleza
Apresentações da virada
17h – Marcos Lessa
17h55 – Nayra Costa
18h50 – Transacionais
19h55 – Paralamas do Sucesso
21h30 – Claudia Leitte
23h10 – Seu Jorge
1h – Matuê
2h35 – Wesley Safadão
4h30 – Taty Girl