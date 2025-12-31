Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Réveillon Fortaleza 2026.
Legenda: Réveillon Fortaleza 2026 conta com apresentação do cantor Matuê.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

A programação do Réveillon de Fortaleza se encerra nesta quarta-feira (31), com muita animação no Aterro da Praia de Iracema. Para quem não pode sair de casa ou prefere acompanhar de longe, há opções de canais para assistir aos shows da virada.

Veja também

teaser image
Verso

Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

teaser image
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

teaser image
Verso

Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

Na noite desta quarta-feira até a madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, nove artistas se apresentam na orla da capital. A TV Verdes Mares vai cobrir parte dessas apresentações. Após o Show da Virada da Globo, a transmissão será comandada por Leyla Diógenes.

Também é possível acompanhar toda a programação por meio de uma live realizada pela Prefeitura de Fortaleza. 

TV VERDES MARES

  • TV aberta: canal 10
  • TV digital: canal 10.1 (TV Verdes Mares)
  • Horário: após o Show da Virada da TV Globo, na noite desta quarta-feira (31), já próximo da meia-noite

Live da Prefeitura de Fortaleza

Apresentações da virada

17h – Marcos Lessa
17h55 – Nayra Costa
18h50 – Transacionais
19h55 – Paralamas do Sucesso
21h30 – Claudia Leitte
23h10 – Seu Jorge
1h – Matuê
2h35 – Wesley Safadão
4h30 – Taty Girl

 

Assuntos Relacionados
Réveillon Fortaleza 2026.
Verso

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Redação
Há 1 hora
Imagem gerada por IA que mostra uma mesa de Réveillon decorada com estrelas douradas apresenta uma tábua de frios centralizada, onde queijos, frutas e petiscos rodeiam um pequeno relógio decorativo. Balões dourados e brancos flutuam sobre a composição, que inclui taças de cristal, velas acesas e um globo espelhado sob uma iluminação quente e festiva.
Ana Karenyna

O tempo como decoração na mesa de ano novo

Inspire-se para receber o ano com a calma e o brilho que cada instante merece.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mulher vestida de branco bebendo uma taça de vinho verde em um cenário de casa, com prateleiras de utensilios de cozinha.
Ana Karenyna

A arte de receber: mais presença, menos perfeição

Confira dicas para anfitrionar bem nas celebrações em casa.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana
Verso

Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana

Cantor agradeceu pelo apoio ao longo da carreira no primeiro dia do Réveillon de Fortaleza.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Vista noturna do palco principal do Réveillon 2026 em Fortaleza, com telas de LED exibindo artistas e o público reunido.
Verso

Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

A festa se distribui entre o Aterro da Praia de Iracema, o Polo Messejana e o Polo Conjunto Ceará.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza
Verso

Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza

Nomes consagrados da música como Luan Santana, Waldonys e Xand Avião animam o público em três polos na Capital.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem vertical composta por três cenas de filmes diferentes, dispostas lado a lado. Cada painel destaca um personagem central em plano médio. Da esquerda para a direita, estão os filmes
Verso

Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

Lançamentos estão em diferentes plataformas e devem agradar a vários públicos.

Diego Barbosa
30 de Dezembro de 2025
Um closet moderno e bem iluminado apresenta prateleiras brancas organizadas com bolsas, chapéus e acessórios, além de araras com roupas penduradas ao fundo. A parte inferior possui diversas gavetas brancas alinhadas, e uma bancada exibe organizadores de madeira para joias e óculos.
Ana Karenyna

Organizar é também aprender a se despedir

Organização não é apenas alinhar objetos, mas escolher o que permanece.

Ana Karenyna
29 de Dezembro de 2025
Montagem de três fotos: à esquerda, uma claquete em grande escala na qual está escrito 'Empresa pública de audiovisual do Ceará'; à direita da clquete, a tela de um notebook com o site da plataforma Siará+ aberto; no 'fundo', foto de atores do filme 'O Agente Secreto' em apresentação do longa.
João Gabriel Tréz

2025 foi ano de grandes realizações para audiovisual no Ceará

Conquistas do ano vão da criação da Empresa Cearense de Audiovisual à participação de artistas cearenses em produções premiadas.

João Gabriel Tréz
29 de Dezembro de 2025
Fotos de Luan Santana, Xand Avião e Taty Girl em montagem sobre o Réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

Três polos terão apresentações de 30 nomes da música.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Quatro mulheres em pé com uma estrutura de pedra ao fundo.
Verso

Saiba mais sobre o filme inspirado no Santo Antônio sem cabeça de Caridade, no Ceará

Montagem de duas fotos mostrando Brigitte Bardot mais velha, com cabelos brancos, e a segunda com ela mais jovem, com longos cabelos loiros e camisa preta.
Verso

Veja lista de filmes estrelados pela artista francesa Brigitte Bardot

Ícone mundial, Brigitte encerrou a carreira no cinema em 1973.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem em plano médio e foco nítido captura Marcelo Jeneci, músico e cantor brasileiro. Ele está sentado, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, e parece estar em uma conversa ou apresentação, julgado pela iluminação de palco. Jeneci tem a pele clara, cabelo curto e escuro, e está sorrindo de forma gentil, olhando para o canto superior esquerdo (fora da câmera). Suas mãos estão unidas à frente do peito, com os dedos entrelaçados em uma pose atenta e reflexiva. Ele veste uma camisa de botão de manga curta com uma estampa vibrante e colorida, que combina tons de rosa choque, vermelho, preto e amarelo sobre uma base mais clara, remetendo a padrões tropicais ou de borboletas. Por baixo, ele usa uma camiseta regata branca. Em seu pulso esquerdo, há uma pilha de pulseiras de contas coloridas e, no pulso direito, algumas pulseiras em tons de terra e dourado. O fundo é simples e escuro, com uma iluminação de cor azul turquesa suavemente iluminando a área atrás dele e criando um contraste que destaca a pessoa em primeiro plano. A iluminação geral é quente e dramática, focada no rosto e na parte superior do corpo do artista.
Verso

Marcelo Jeneci participa de formação musical na Porto Iracema das Artes, em Fortaleza

Cantor foi escolhido como tutor do projeto “Meu Agreste”, pesquisa e releitura das obras do Quinteto Agreste.

Ana Alice Freire*
28 de Dezembro de 2025
Uma montagem comparativa mostrando duas fotos da atriz francesa Brigitte Bardot em diferentes fases da vida. À esquerda, uma foto atual de Brigitte como idosa, com cabelos grisalhos presos de forma despojada e vestindo um blazer preto. À direita, uma foto clássica de sua juventude, onde ela aparece com seu icônico cabelo loiro volumoso com franja, debruçada sobre uma mesa.
Verso

Morre Brigitte Bardot aos 91 anos

Ela participou de 56 filmes antes de encerrar carreira em 1973 e se dedicar à proteção animal.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Museu Ferroviário está localizado no Centro e tem acesso gratuito.
Verso

Veja programação gratuita para crianças no recesso de fim de ano em Fortaleza

Equipamentos culturais oferecem diversão para a meninada de férias.

Ana Beatriz Caldas
27 de Dezembro de 2025
Imagem de capa dos livros Os favoritos, A história por trás de cada beijo e Amor e outras conspirações para matéria sobre romance.
Verso

Confira 10 livros de romance imperdíveis para curtir no fim do ano

Obras misturam clichês e reviravoltas na medida certa.

Beatriz Rabelo
26 de Dezembro de 2025
Artistas dançam no palco do espetáculo
Verso

Auto de Natal nordestino dirigido por cearense entra na Globoplay

Tradicional Baile do Menino Deus, realizado anualmente em Recife, terá versão audiovisual disponibilizada no streaming a partir do dia 27.

João Gabriel Tréz
26 de Dezembro de 2025
Teuda Bara em foto feita em estúdio. Ela está de vestido longo. Tem cabelos longos e grisalhos. Na foto, ela sorrir.
Verso

Morre aos 84 anos a atriz Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Ela atuou em filmes como 'O Menino Maluquinho' e fez novelas como 'Meu Pedacinho de Chão'.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Beatriz Rabelo
25 de Dezembro de 2025