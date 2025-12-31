Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

A programação do Réveillon de Fortaleza se encerra nesta quarta-feira (31), com muita animação no Aterro da Praia de Iracema. Para quem não pode sair de casa ou prefere acompanhar de longe, há opções de canais para assistir aos shows da virada.

Veja também Verso Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa Verso Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso Verso Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

Na noite desta quarta-feira até a madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, nove artistas se apresentam na orla da capital. A TV Verdes Mares vai cobrir parte dessas apresentações. Após o Show da Virada da Globo, a transmissão será comandada por Leyla Diógenes.

Também é possível acompanhar toda a programação por meio de uma live realizada pela Prefeitura de Fortaleza.

TV VERDES MARES

TV aberta: canal 10

TV digital: canal 10.1 (TV Verdes Mares)

Horário: após o Show da Virada da TV Globo, na noite desta quarta-feira (31), já próximo da meia-noite

Live da Prefeitura de Fortaleza

Apresentações da virada

17h – Marcos Lessa

17h55 – Nayra Costa

18h50 – Transacionais

19h55 – Paralamas do Sucesso

21h30 – Claudia Leitte

23h10 – Seu Jorge

1h – Matuê

2h35 – Wesley Safadão

4h30 – Taty Girl