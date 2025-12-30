Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

Nem todo mundo entrará em 2026 na praia ou no meio de uma festa. A democracia do Réveillon permite que a escolha seja inclusive por passar em casa, entre travesseiros e edredom. Se você pertence a esse time, a lista a seguir será útil e necessária.

O Verso reuniu dez opções com alguns dos principais lançamentos de 2025 já disponíveis nas plataformas de streaming. Nossa opção foi selecionar filmes cujo entretenimento é garantido, qualquer que seja o gênero – ação, comédia, terror ou drama.

Dos nacionais “Homem com H” e “Filho de Mil Homens” aos blockbusters “Superman” e “Lilo & Stitch”, o panorama contempla várias faixas de público e de preferência. Em comum, a chance de viver um réveillon muito digno, mesmo longe da celebração tradicional. Confira:

1. O Filho de Mil Homens (Netflix)

Adaptação do livro homônimo do escritor português Valter Hugo Mãe, é o filme perfeito para iniciar o ano com esperança, poesia e paixão. A história narra recortes da vida de vários personagens, tendo como ponto de partida Crisóstomo, um pescador com mais de 40 anos que deseja ter um filho. A vontade despertará nele vários sentimentos e situações nas quais aconchego, escuta e empatia entram em perspectiva. Tão bonito quanto devastador.

2. Pecadores (HBO Max)

Michael B. Jordan em dose dupla numa jornada de reconstrução de vida: não bastasse esse motivo para conferir um dos filmes mais elogiados de 2025, há vários outros capazes de não tirar o espectador do sofá. Considerado um thriller sobrenatural, o longa de Ryan Coogler lança mão do terror para falar sobre a história, cultura e resistência negra nos Estados Unidos. A música é fio condutor; a ação, acachapante. Grande forma de começar o ano.

3. Lilo & Stitch (Disney+)

Pode colocar as crianças na sala. Neste live-action da Disney, derivado das aventuras de uma das duplas mais queridas do universo da animação, pequenos e grandes espectadores ficarão levinhos ao acompanhar quando Lilo e Nani se perdem dos pais e a irmã mais velha está com dificuldades para manter a guarda da pequena. Tudo muda quando elas adotam um “cachorrinho”, que, na verdade, é um alienígena procurado pela Confederação Intergaláctica.

4. A Meia-Irmã Feia (Prime Video)

Este filme norueguês troca o foco do conto da Cinderela para uma das filhas da madrasta malvada. Resultado: uma trama com toques de “A Substância” e situações tão assustadoras quanto reais. Embora ambientada no século XIX, procedimentos como rinoplastia e ingestão de vermes para ajustar o próprio peso soam ferozmente atuais, e entregam algo tão visceral quanto criativa. Boa pedida para os amantes do horror corporal.

5. The Mastermind (Mubi)

Esqueça o corre-corre frenético de filmes sobre assalto a banco. Neste, a direção de Kelly Reichardt faz questão de ditar outro ritmo para a trama fictícia, inspirada em um roubo real ao Museu de Arte de Worcester, em Massachusetts, no ano de 1972. JB, vivido pelo sempre ótimo Josh O’Connor, aproveita um passeio com a esposa e os filhos para testar a segurança do museu com um pequeno furto, antes de pôr em ação um crime mais audacioso. É ótimo.

6. Homem com H (Netflix)

Para começar 2026 quebrando padrões e mostrando originalidade, nada melhor que a cinebiografia de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Jesuíta Barbosa encarna Ney Matogrosso neste premiado filme de Esmir Filho, no qual atuação, roteiro e ambientação nos conduzem a uma gama de canções e sentimentos capazes de injetar nas veias a sana por liberdade total, no melhor dos termos. Imperdível.

7. Superman (HBO Max)

Classificado pelo IMDb como o filme mais popular de 2025, superando gigantes, “Superman” oferece nova visão sobre a clássica história, focando sobretudo em apresentar não um herói inalcançável, mas extremamente real. Muito desse trunfo deve-se à abordagem delicada, mas não menos repleta de ação e charme. Para se ter ideia, um dos momentos mais interessantes do filme acontece não durante uma batalha, mas em uma conversa.

8. Acompanhante perfeita (Max)

E se a pessoa mais empática, sentimental e humana de uma relação for um robô? Esta é a premissa deste longa escrito e dirigido por Drew Hancock, com claros ares de “Black Mirror”, mas numa assinatura própria. A obra flerta com a possibilidade de ser um terror psicótico ou um “quem fez isso?” entre casais na casa de um bilionário, mas se contenta em fazer desse debut uma grande quebra de expectativas. Prepare-se para a reviravolta.

9. Paddington 3: Uma Aventura na Floresta (HBO Max)

Fofura aos montes para um ano novo pra lá de suave. A terceira aventura do urso de bom coração traz o querido personagem vivendo com a família Brown, em Londres, quando recebe uma carta enviada pela reverenda do Lar dos Ursos Aposentados, que fica no Peru. É quando ele descobre que tia Lucy, moradora do local, desapareceu misteriosamente. A única pista do paradeiro é uma indicação misteriosa num mapa da Amazônia Peruana.

10. Guerreiras do K-Pop (Netflix)

Arraste o sofá e aumente o volume para acompanhar, com muito som, os duelos físicos e musicais desta que foi uma das grandes surpresas de 2025. O enredo acompanha jovens estrelas do K-pop que vivem em Seul e precisam equilibrar as carreiras musicais com a missão de enfrentar demônios. Ao misturar ação, fantasia e música, o filme apresenta protagonistas como Rumi, Mira e Zoey que, além de lutar contra forças sobrenaturais, enfrentam dilemas de amizade, identidade e superação. Um colosso.