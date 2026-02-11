Após mais uma eliminação no BBB 26, o jogo amanheceu agitado nesta quarta-feira (11). Sol Vega e Ana Paula protagonizaram uma briga intensa durante o café da manhã.

Sol se irritou durante uma discussão e partiu para cima da veterana na cozinha. Nas imagens, ela aparece gritando e indo na direção de Ana Paula. Ela pega nos braços da jornalista, a empurra e pisa no pé dela.

Babu Santana interveio e gritou: "Opa, opa, que isso?". Ana Paula também rebateu e perguntou: "Você viu que pisou no meu pé aqui?". Sol respondeu ainda alterada: "Se toca, p**ra".

Assista ao vídeo

Nas redes sociais, internautas pedem a expulsão da veterana por conta da agressão e desrespeito às regras do programa. O Diário do Nordeste quer saber a sua opinião: Sol Vega deve ser expulsa?

Vote na enquete