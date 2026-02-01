Carnaval sem perrengue: a lista de ouro do que levar na bolsa para não passar sufoco

Sol, multidão, horas em pé e muita animação: o combo perfeito do Carnaval também pode virar sinônimo de perrengue se a bolsa não estiver bem planejada.

Para ajudar quem quer curtir os blocos sem sufoco, as influenciadoras Krishna Sousa e Marissa Pimenta compartilharam a lista de itens indispensáveis e aqueles truques pouco óbvios que fazem toda a diferença no meio da folia.

Para Krishna, alguns itens são básicos e salvam qualquer dia de bloco. “Sempre bom levar protetor solar, sacola plástica pra colocar suas coisas dentro se chover (essa é minha dica nível expert em folia!) e um lanchinho pra recarregar rápido no meio do bloco. Também não pode faltar um glitter e um batom”, afirma.

Já Marissa reforça a importância de pensar em praticidade e segurança. “Um ganchinho que faça você trancar seus pertences dentro da bolsa, cola de cílio pra quem não quer que o glitter saia por nada, lencinho umedecido, dinheiro vivo - porque a gente nunca sabe se vai passar por alguma necessidade - e um punhadinho de castanha pra ajudar você ou alguém a tornar à vida no meio do mundo”, lista.

Se tem algo que muita gente deixa para trás, Krishna é categórica: “Com certeza o protetor solar! A gente fica muitas horas na rua e na folia e acaba esquecendo do sol! Quando lembra, geralmente é tarde demais”.

Marissa concorda que o esquecimento custa caro e acrescenta outros dois clássicos: “Liga de cabelo e dinheiro vivo”.

Legenda: Marissa Pimenta reforça a importância de levar sempre lenço umedecido e dinheiro vivo para os blocos de Carnaval. Foto: Arquivo pessoal.

Bolsa leve, funcional e segura

Quando o assunto é escolher a bolsa certa, Krishna aposta na estratégia. “A bolsa ideal pro bloco é a pochete. Tem tamanhos variáveis e fica fácil de carregar, além de ajudar a compor o look. Mas a regra é clara: nada de valor na pochete! A pochete é pros itens que tornam sua folia mais fácil, mas os itens de valor vão na doleira, por baixo da roupa! Você ainda pode posicionar a pochete em cima pra disfarçar o volume”.

Legenda: Protetor solar é item essencial nos dias de folia. Foto: Lenar Nigmatullin/Shutterstock.

Marissa defende o minimalismo. “Aqui o menos sempre vai ser mais. Quanto maior a bolsa ou a pochete, mais função ela vai te dar, mais ela vai se enganchar nos cantos e nas pessoas”, explica.

Para ela, o segredo é pensar nos desconfortos ao longo do dia: “Eu acredito que alinhar o mínimo com o seu possível desconforto seria a melhor dica”.

Legenda: Krishna reforça a importância de levar sempre protetor solar na hora da folia. Foto: Arquivo pessoal.

Contra assaduras, sede e dores

Para evitar os desconfortos mais comuns do Carnaval, Krishna compartilha um truque simples e eficaz: “Meu truque pra evitar assaduras como mulher de coxas grossas é passar desodorante antitranspirante nas coxas. É uma coisa que funciona super e todo mundo tem em casa”.

Já Marissa é adepta do hidratante anti-atrito. "É o amigo das longas caminhadas e perninhas nervosas", diz.

Krishna também lembra que alternar bebida alcoólica com água ajuda a manter o pique.

Marissa reforça o básico que funciona. “O clichê tem razão de ser clichê por um motivo: ele funciona. E a água é a sua melhor amiga nessa jornada de se jogar na folia. Antes, durante e depois”, diz.