Maquiagem de Carnaval que dura: guia de produtos e técnicas para resistir ao calor

O calor intenso, o suor e a umidade são quase personagens oficiais do Carnaval brasileiro. Para quem quer aproveitar a folia sem perder o brilho, no visual e na pele, a maquiagem precisa ir além da estética e apostar em estratégia.

A maquiadora Bia Brito explica que o segredo está menos na quantidade de produtos e mais nas escolhas certas e no cuidado com a pele antes, durante e depois da festa.

Segundo Bia, uma maquiagem resistente começa muito antes do primeiro pincel. “Não existem regras nem ordem corretas de aplicação. O que realmente fará diferença na durabilidade é a preparação da sua pele antes da maquiagem”, afirma.

Limpeza adequada, hidratação e até uma massagem facial para ativar a circulação ajudam a pele a receber melhor os produtos e mantê-los por mais tempo, mesmo sob altas temperaturas.

Na base da produção, ela recomenda apostar no que funciona: “Muito protetor solar com cor, resistente à água, ao calor e ao suor”. Além de proteger, o produto uniformiza o tom da pele e dispensa camadas pesadas, deixando o visual mais leve e luminoso, ideal para longas horas de folia.

Veja também Verso Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

Produtos certos fazem toda a diferença

Legenda: Entre o glitter e o suor, a maquiagem certa faz toda a diferença para curtir o Carnaval sem retoques constantes. Foto: Bia Brito/Arquivo pessoal.

A maquiadora destaca que a indústria já oferece maquiagens de alto rendimento pensadas para esportes, que funcionam perfeitamente no Carnaval.

Bastões cremosos como blush e até mesmo itens coloridos para os olhos já são elaborados pensando nos corredores, nadadores e, por que não, nos foliões. Bia Brito Maquiadora

Esses formatos tendem a aderir melhor à pele e resistir ao suor.

Na hora da compra, Bia orienta atenção aos rótulos, principalmente às indicações de resistência à água. “Algumas marcas classificam essa resistência à água e suor em níveis diferentes”, explica. Para o Carnaval, a escolha deve ser sempre pelos níveis mais altos de resistência.

Técnicas que seguram a maquiagem até o fim do bloco

Mais do que marcas famosas, são as técnicas que garantem a durabilidade. Selar produtos cremosos com versões em pó é uma regra de ouro, especialmente nos olhos. Bia reforça ainda a importância da reaplicação do protetor solar: “Leve seu bastão de protetor com cor e reaplique ao longo das festas”.

Legenda: Maquiadora reforça ainda a importância da reaplicação do protetor solar durante a festa e indica o uso do formato bastão. Foto: Shutterstock/dreii.

Ela também chama atenção para a adaptação da maquiagem a cada tipo de pele. Mesmo quem tem pele oleosa não deve pular a hidratação. “Essa etapa de hidratação funciona melhor do que qualquer primer ou fixador de maquiagem”, garante.

Já para quem quer apostar em brilho e fantasia sem perder a durabilidade, a maquiadora orienta focar em técnicas de fixação que garantam o visual intacto até o fim da folia.

“Nos olhos, sombras líquidas brilhosas devem ser sempre seladas com pigmento fino por cima. Evite glitter prensado e prefira o glitter solto aplicado com cola de cílios postiços. Misturar tamanhos de glitter garante mais fixação, e pedrarias também devem ser coladas com cola de cílios para durar até o final da folia”, orienta.

Legenda: Para quem quer apostar em brilho e fantasia sem perder a durabilidade, a maquiadora orienta focar em técnicas de fixação. Foto: Shutterstock/Marina Demeshko.

Erros comuns e cuidados pós-folia

Entre os erros mais frequentes estão negligenciar a hidratação do corpo e da pele. Beber água ao longo do dia e carregar brumas calmantes pode salvar a maquiagem, e o bem-estar.

“Faça o seu kit sobrevivência da sua maquiagem que servirá também para sua saúde”, sugere.

Depois da festa, o cuidado continua. Bia recomenda óleos vegetais, como o de semente de uva, para restaurar a barreira da pele, além de destacar os benefícios do óleo essencial de lavanda e de uma alimentação rica em frutas vermelhas, com efeito anti-inflamatório.