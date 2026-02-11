Com +Milionária pagando R$ 23 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto dessa quarta-feira (11), ao sortear R$ 23 milhões. A Quina também se destaca no alto valor do prêmio, acumulado em R$ 16,5 milhões.

Os sorteiros da Lotomania e Super Sete também estão na agenda da Caixa, cada um pagando R$ 2 milhões.

Já Lotofácil e Dupla Sena podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio nesta quarta (11/02)

Loteria do dia Valor do prêmio Para ganhar Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 2 milhões Acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Quina R$ 16,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1,5 milhão Acertar 3, 4, 5 e 6 números no primeiro sorteio, no segundo sorteio ou nos dois. Super Sete R$ 2 milhões Acertar os sete números sorteados, um de cada coluna. +Milionária R$ 23 milhões Acerta as seis dezenas sorteadas e os trevos da sorte.

Como você pode apostar nas loterias de hoje? Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking. O sorteio da Loteria Federal acontece a partir das 20h, enquanto os demais ocorrem a partir das 21h. Os interessados podem acompanhar ao vivo pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

