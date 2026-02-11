Diário do Nordeste
Com +Milionária pagando R$ 23 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta-feira (11).

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma cartela de apostas da sorte com números e um bolígrafo, voltada para a palavra-chave 'milionária', destacando uma estratégia de apostas e entretenimento.
Legenda: +Milionária está com o maior prêmio de hoje.
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.
A +Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto dessa quarta-feira (11), ao sortear R$ 23 milhões. A Quina também se destaca no alto valor do prêmio, acumulado em R$ 16,5 milhões.

Os sorteiros da Lotomania e Super Sete também estão na agenda da Caixa, cada um pagando R$ 2 milhões.

Já Lotofácil e Dupla Sena podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio nesta quarta (11/02)

Loteria do dia Valor do prêmio Para ganhar
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 2 milhões Acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número.
Quina R$ 16,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dupla Sena R$ 1,5 milhão Acertar 3, 4, 5 e 6 números no primeiro sorteio, no segundo sorteio ou nos dois.
Super Sete R$ 2 milhões Acertar os sete números sorteados, um de cada coluna.
+Milionária R$ 23 milhões Acerta as seis dezenas sorteadas e os trevos da sorte.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

O sorteio da Loteria Federal acontece a partir das 20h, enquanto os demais ocorrem a partir das 21h. Os interessados podem acompanhar ao vivo pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Egídio Serpa

BNB publicará amanhã seu balanço de 2025. Expectativa é boa.

Na boleia desse evento, o banco anuncia que financiará pecuaristas cearenses para o exame preventivo dos seus rebanhos contra a brucelose

Egídio Serpa
Há 1 hora
Egídio Serpa

Projeto São Francisco dobrará a vazão das águas para o Ceará

Governo cearense pediu 10 metros cúbicos por segundo. SRH informa que autorização poderá sair nos próximos dias

Egídio Serpa
11 de Fevereiro de 2026
Prédio de seis pavimentos, incluindo subssolo, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Prédio de R$ 11,1 milhões em Fortaleza é o mais caro do País em leilão dos Correios

Edifício foi inaugurado na década de 1980 e preço do metro quadrado gira em torno de R$ 5,3 mil.

Paloma Vargas
11 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra uma mão de um homem branco segurando uma tesoura. Ao fundo, ilustração representativa de pessoas.
Delania Santos

Como saber se serei demitido? Veja 5 sinais e como evitar a demissão

Delania Santos
11 de Fevereiro de 2026
Mão passando cartão de crédito em maquineta
Victor Ximenes

Consumo no Ceará cresce quase 20% em janeiro, aponta Itaú

Victor Ximenes
11 de Fevereiro de 2026
Cade
Victor Ximenes

Aquisição da Unifametro é concluída após aval do Cade

Victor Ximenes
10 de Fevereiro de 2026
Foto de consumidor fazendo compras em supermercado de Fortaleza.
Negócios

Ceará tem custo de vida de R$ 2.540, o quarto menor do Brasil

Gastos com moradia e alimentação lideram as maiores despesas no orçamento das famílias.

Mariana Lemos
10 de Fevereiro de 2026
Gerdau.
Papo Carreira

Gerdau abre inscrição para programa de estágio; veja vagas

Oportunidades contemplam áreas administrativas, comerciais e de logística da empresa.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Em 3 anos, Adagri revolucionou a defesa da agropecuária do Ceará

A agência fez um gol de placa: obteve para o estado a certificação de zona livre da febre aftosa sem vacinação

Egídio Serpa
10 de Fevereiro de 2026
foto mostra mão segurando cartela da Mega Sena e uma nota de R$ 10 reais.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 47 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (10).

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Foto de posto de combustíveis em Fortaleza.
Negócios

Mesmo com queda de 22% nas refinarias, preço da gasolina em Fortaleza sobe 16% em 3 anos

Valor necessário para completar tanque de 50 litros subiu R$ 47.

Mariana Lemos
10 de Fevereiro de 2026
Idosa de cabelos grisalhos e óculos lê documentos sentada à mesa em casa, com papéis espalhados à frente, em ambiente doméstico iluminado, representando análise de contas ou finanças pessoais.
Ana Alves

Como o crescimento do endividamento afeta os idosos no Brasil e no Ceará

Ceará enfrenta desafios econômicos, sociais e humanos na garantia de uma velhice digna e sustentável.

Ana Alves
10 de Fevereiro de 2026
Projeto do Centro de Distribuição da Unimed Fortaleza, em Itaitinga (CE)
Victor Ximenes

Itaitinga ganha novo Centro de Distribuição na área de saúde

Cluster logístico do Município segue em expansão e recebe novo investimento.

Victor Ximenes
10 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Carnaval, Prefeituras, bandas de forró, emendas e corrupção

Três prefeituras cearenses dão bom exemplo: recusam-se a pagar milionários cachês e cancelam festas de carnaval.

Egídio Serpa
10 de Fevereiro de 2026
Aeronave da Air France, modelo Boeing 777-300ER, taxiando em uma pista de aeroporto sob luz solar clara. O avião é branco com o logotipo
Igor Pires

Air France voltará a ter voos diários em Fortaleza

Os voos serão feitos na alta estação de verão de 2026-2027.

Igor Pires
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Fiec escolhe quarteto de ouro para a Medalha do Mérito Industrial

Francisco de Assis Neto, Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas serão os homenageados deste ano no Dia da Indústria, no próximo mês de maio

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026
Foto de produção de carros elétricos no polo automotivo de Horizonte, na Grande Fortaleza.
Negócios

Grande Fortaleza recebe R$ 6 a cada R$ 10 investidos pela iniciativa privada no Ceará

Estado deve receber novas empresas e expansão de negócios que já estão em operação.

Mariana Lemos
09 de Fevereiro de 2026
zona de processamento de exportação localizada no porto do pecém e onde será construído o data center da casa dos ventos
Victor Ximenes

Data center do TikTok no Ceará abre 240 vagas de emprego; veja cargos

Nesta fase, postos de trabalho são para profissionais de construção civil.

Victor Ximenes
09 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O desafio do comércio livre e justo para a indústria brasileira

A globalização não desapareceu. Está mudando de rosto: organiza-se cada vez mais em blocos econômicos e em torno da busca por autonomias estratégicas.

Egídio Serpa
09 de Fevereiro de 2026