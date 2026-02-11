Com +Milionária pagando R$ 23 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta quarta-feira (11).
A +Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto dessa quarta-feira (11), ao sortear R$ 23 milhões. A Quina também se destaca no alto valor do prêmio, acumulado em R$ 16,5 milhões.
Os sorteiros da Lotomania e Super Sete também estão na agenda da Caixa, cada um pagando R$ 2 milhões.
Já Lotofácil e Dupla Sena podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão, em ordem.
Loterias da caixa com sorteio nesta quarta (11/02)
|Loteria do dia
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 2 milhões
|Acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número.
|Quina
|R$ 16,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 1,5 milhão
|Acertar 3, 4, 5 e 6 números no primeiro sorteio, no segundo sorteio ou nos dois.
|Super Sete
|R$ 2 milhões
|Acertar os sete números sorteados, um de cada coluna.
|+Milionária
|R$ 23 milhões
|Acerta as seis dezenas sorteadas e os trevos da sorte.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
O sorteio da Loteria Federal acontece a partir das 20h, enquanto os demais ocorrem a partir das 21h. Os interessados podem acompanhar ao vivo pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste
