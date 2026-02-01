Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo (1º); veja onde assistir
Grammy tem os irmãos baianos como os únicos brasileiros indicados nesta edição do prêmio.
Os irmãos baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia podem sair vencedores do Grammy 2026, que acontece neste domingo (1º), a partir das 21h30.
Eles são os únicos brasileiros indicados na edição deste ano da premiação musical pelo álbum “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, fruto da turnê que percorreu o Brasil e chegou a Fortaleza em 2024.
O trabalho está entre os indicados na categoria Melhor Álbum de Música Global. Já nas principais categorias do Grammy deste ano, estão artistas como Bad Bunny,Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Doechii, entre outros.
Onde assistir à cerimônia do Grammy 2026?
A cerimônia do 68º Grammy será transmitida neste domingo (1º) no Brasil a partir das 21h25 (horário de Brasília).
Será possível acompanhar a premiação na plataforma HBO Max ou no canal da cabo TNT.
Outros indicados
Os concorrentes de Caetano e Bethânia na categoria de Melhor Álbum de Música Global são:
- No Sign of Weakness, de Burna Boy
- Sounds Of Kumbha, de Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde, Light the World, de Youssou N'Dour
- Mind Explosion, da banda Shakti
- Chapter III: We Return To Light, de Anoushka Shankar