Veja lista de indicados ao Grammy 2026

Bad Bunny e Lady Gaga figuram como favoritos nas categorias principais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Zoeira
Maria Bethânia, à esquerda, uma pessoa com cabelos longos e grisalhos veste um conjunto em tons de vinho e dourado. Caetano Veloso, à direita, uma pessoa com cabelos curtos e grisalhos usa um terno amarelo e camisa vermelha. Ambos estão diante de microfones, cantando, com uma banda e um grande telão no fundo do palco.
Legenda: Maria Bethânia e Caetano Veloso em show da turnê 'Caetano & Bethânia' em Fortaleza.
Foto: Davi Rocha/SVM

O Grammy Awards, premiação mais cobiçada da indústria da música, anunciou os indicados de 2026 na tarde desta sexta-feira (7). Caetano Veloso e Maria Bethânia estão entre os nomes da categoria "Melhor Álbum de Música Global". 

Outro destaque na lista é o cantor Bad Bunny, que se tornou o primeiro artista cantando em espanhol nas 3 categorias principais: álbum, gravação e canção.

Veja também

teaser image
É Hit

João Gomes e Léo Foguete são indicados ao Grammy Latino 2025; veja lista completa

teaser image
Zoeira

Relembre polêmicas envolvendo Bianca Censori, esposa de Kayne West que surgiu nua no Grammy 2025

A maior premiação da música dos Estados Unidos acontece no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026.

A edição 2026 do prêmio tem duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Dessa forma, os discos de country podem ser indicados às categorias de Tradicional ou Contemporâneo. 

Veja as principais categorias:

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator
 

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars
 

Música do Ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars
 

Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young
 

Melhor Álbum de Música Urbana

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid

Naiki - Nicki Nicole

EUB Deluxe - Trueno

Sinfonico (En Vivo) - Yandel
 

Melhor Álbum de R&B

Beloved - Giveon

Why Not More? - Coco Jones

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor

Mutt - Leon Thomas
 

Melhor Álbum de Rap

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

Glorious - GloRilla

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar

Chromakopia - Tyler, The Creator
 

Melhor Álbum de Rock

private music - Deftones

I Quit - Haim

From Zero - Linkin Park

Never Enough - Turnstile

Idols - Yungblud
 

Melhor Álbum de Pop Vocal

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

 

Melhor Performance Pop Solo Vocal

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young
 

Melhor Performance Pop Duo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar
 

Melhor Álbum Dance/Eletrônico

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
 

Música para mídia visual

As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

I Lied to you - Sinners

Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late
 

Melhor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day - Charley Crockett

American Romance - Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World - Willie Nelson

Hard Headed Woman - Margo Price

Ain't In It For My Health - Zach Top
 

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Patterns - Kelsea Ballerini

Snipe Hunter - Tyler Childers

Evangeline vs. The Machine - Eric Church

Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcard From Texas - Miranda Lambert
 

Produtor do ano, não-clássico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave
 

Compositor do ano, não-clássico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz
 

Melhor Álbum de Música Global

Caetano e Bethânia Ao Vivo, dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia 

No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy

Sounds Of Kumbha, do cantor indiano Siddhant Bhatia

Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N'Dour

Mind Explosion, da banda de jazz Shakti

Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana

Maria Bethânia 

