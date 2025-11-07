Veja lista de indicados ao Grammy 2026
Bad Bunny e Lady Gaga figuram como favoritos nas categorias principais.
O Grammy Awards, premiação mais cobiçada da indústria da música, anunciou os indicados de 2026 na tarde desta sexta-feira (7). Caetano Veloso e Maria Bethânia estão entre os nomes da categoria "Melhor Álbum de Música Global".
Outro destaque na lista é o cantor Bad Bunny, que se tornou o primeiro artista cantando em espanhol nas 3 categorias principais: álbum, gravação e canção.
A maior premiação da música dos Estados Unidos acontece no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles. Ao todo, serão 95 categorias no Grammy 2026.
A edição 2026 do prêmio tem duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Dessa forma, os discos de country podem ser indicados às categorias de Tradicional ou Contemporâneo.
Veja as principais categorias:
Álbum do Ano
Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
Mayhem - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
Mutt - Leon Thomas
Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do Ano
DtMF - Bad Bunny
Manchild - Sabrina Carpenter
Anxiety - Doechii
Wildflower - Billie Eilish
Abracadabra - Lady Gaga
Luther - Kendrick Lamar e SZA
The Subway - Chappell Roan
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do Ano
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Luther - Kendrick Lamar, SZA
Manchild - Sabrina Carpenter
Wildflower - Billie Eilish
Dtmf - Bad Bunny
Abracadabra - Lady Gaga
Anxiety - Doechii
Apt. - Rosé, Bruno Mars
Artista Revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor Álbum de Música Urbana
Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Mixteip - J Balvin
Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid
Naiki - Nicki Nicole
EUB Deluxe - Trueno
Sinfonico (En Vivo) - Yandel
Melhor Álbum de R&B
Beloved - Giveon
Why Not More? - Coco Jones
The Crown - Ledisi
Escape Room - Teyana Taylor
Mutt - Leon Thomas
Melhor Álbum de Rap
Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
Glorious - GloRilla
God Does Like Ugly - JID
GNX - Kendrick Lamar
Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Rock
private music - Deftones
I Quit - Haim
From Zero - Linkin Park
Never Enough - Turnstile
Idols - Yungblud
Melhor Álbum de Pop Vocal
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Something Beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Melhor Performance Pop Solo Vocal
Daisies - Justin Bieber
Manchild - Sabrina Carpenter
Disease - Lady Gaga
The Subway - Chappell Roan
Messy - Lola Young
Melhor Performance Pop Duo/Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum Dance/Eletrônico
Eusexua — FKA Twigs
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Música para mídia visual
As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares
Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
I Lied to you - Sinners
Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late
Melhor Álbum de Country Tradicional
Dollar a Day - Charley Crockett
American Romance - Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
Hard Headed Woman - Margo Price
Ain't In It For My Health - Zach Top
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
Patterns - Kelsea Ballerini
Snipe Hunter - Tyler Childers
Evangeline vs. The Machine - Eric Church
Beautifully Broken - Jelly Roll
Postcard From Texas - Miranda Lambert
Produtor do ano, não-clássico
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Compositor do ano, não-clássico
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Melhor Álbum de Música Global
Caetano e Bethânia Ao Vivo, dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia
No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy
Sounds Of Kumbha, do cantor indiano Siddhant Bhatia
Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N'Dour
Mind Explosion, da banda de jazz Shakti
Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana
Maria Bethânia