Relembre polêmicas envolvendo Bianca Censori, esposa de Kayne West que surgiu nua no Grammy 2025

A presença da modelo e arquiteta australiana Bianca Censori com um look transparente durante a festa de premiação do Grammy Awards, no último domingo (2), chamou a atenção. A atual esposa do rapper americano Kanye West - agora denominado Ye - acumula polêmicas antes mesmo do casamento com o artista.

Ela chegou à festa do Grammy com um casaco de pele, mas retirou no momento das fotos. Por baixo, ficou aparente um vestido de malha transparente, mostrando inclusive as partes íntimas.

Aos 30 anos, ela já era conhecida por um histórico de polêmicas e por certa semelhança com Kim Kardashian, socialite e ex-esposa de Kanye West.

De acordo com informações do jornal O Globo, mesmo antes de engatar o relacionamento com o rapper, o uso de roupas ousadas e sensuais sempre foi uma constante, mas era marcante a similaridade com Kim Kardashian, principalmente em fotos na conta de Bianca Censori no Instagram. Ela as retirou do perfil e passou por uma transformação: abandonou o cabelo castanho loiro e investiu em um tom loiro e mais curto.

Amigos se assustaram com mudança repentina

O desenrolar da relação trouxe preocupações também para os amigos mais próximos de Bianca Censori. Segundo o círculo íntimo da modelo e arquiteta, ela passou a compartilhar cada vez menos o dia a dia, e mudou a maneira de vestir, adotando tons mais neutros e a estética da Yeezy, marca de moda de Kanye West.

"Ele a convenceu de que, como ela é uma estrela agora, ela tem que permanecer um mistério, o que é assustador para aqueles que a conhecem, pois parece outra forma de controle. (...) Ele está divulgando a nudez dela em toda a sua rede social para poder controlar sua narrativa. É perturbador e, ao isolá-la do mundo, está fazendo com que ela se isole cada vez mais. Ela deixou de ser modelo e se tornou sua esposa, o que infelizmente não é um cargo remunerado. Ela está presa", disse uma fonte próxima à Bianca ao tabloide britânico Daily Mail.

As regras compartilhadas pelo jornal europeu sobre Bianca incluem determinações de Kanye West para que a esposa nunca fale, evite comer certos alimentos e não se exercite, mesmo que o marido não siga as mesmas orientações. Segundo a mesma fonte, "ela o obedece porque ele a convenceu de que eles são da realeza".

Outra fonte próxima ao casal, contudo, rebate as acusações, alegando que as aparições polêmicas da arquiteta e modelo são "arte performática e moda disruptiva": "As pessoas estão confundindo a criatividade de Bianca. Ela tem uma personalidade fenomenal, consegue entreter o público e é tão artista quando ele".

